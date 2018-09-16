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Trump: ‘Rusya Soruşturması Yasa Dışı’

16.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, herhangi bir gerekçe göstermeden 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla bağlantısını araştıran soruşturmanın ‘‘kanun kapsamı dışında’’ olduğunu belirtti

Trump: ‘Rusya Soruşturması Yasa Dışı’

Başkan Donald Trump, herhangi bir gerekçe göstermeden 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla bağlantısını araştıran soruşturmanın ‘‘kanun kapsamı dışında’’ olduğunu belirtti.

Twitter’dan attığı mesajda Trump Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmanın ‘‘yasadışı’’ olduğunu belirtti ve soruşturmayla ‘‘suç aramaya devam edildiğini’’ söyledi.

Ancak yargıçlar, Adalet Bakanlığı tarafından atanan Savcı Mueller’ın yürüttüğü soruşturmanın yasal olduğunu söylüyor.

Trump mesajında Mueller’ın ekibinden ‘‘17 öfkeli Demokrat’’ diye söz etti ve ‘‘Yasadışı Mueller Cadı Avı, suç arayışına devam ediyor. Hiçbir zaman Rusya’yla gizli anlaşma yoktu, Clinton’un kampanyası hariç.

Bu yüzden 17 öfkeli Demokrat bulabildikleri her şeye bakıyor. Ülkeye büyük haksızlık ve kötülük. Ayrıca kanunun izin verdiği bir durum değil!’’ ifadelerini kullandı.

Cuma günü Trump’ın 2016 seçim kampanyasının bir süre başkanlığını yapan Paul Manafort, hakkındaki iki suçlamayı kabul etmişti.

Savcılar Manafort’un kendileriyle işbirliğine gittiğini bildiren bir açıklama yapmıştı. Başkan bu gelişmelerle ilgiliyse yorum yapmadı.

69 yaşındaki Paul Manafort aralarında yolsuzluk ve bankacılık usulsüzlüğünün ve vergi kaçırmanın da olduğu sekiz farklı suçlamadan suçlu bulunmuştu. Manafort bu suçların ikisini itiraf etti.

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