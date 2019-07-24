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"Trump Rusya soruşturmasında temize çıkmadı"

24.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

ABD Kongresi'nde Rusya'nın seçimlere olası müdahalesi ile ilgili ifade veren eski özel yetkili savcı Robert Mueller, yürüttüğü soruşturmanın Trump'ı temize çıkarmadığını söyledi.

ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın Trump lehine müdahale ettiği iddialarını soruşturmak üzere görevlendirilen özel yetkili savcı Robert Mueller, hazırladığı soruşturma raporu ile ilgili Çarşamba günü ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.

Milletvekillerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın soruşturmaya müdahale ettiği suçlamasından aklanıp aklanmadığı yönündeki sorusuna da yanıt veren Mueller, hazırladığı raporun Trump'ı aklamadığını söyledi. Mueller, Trump'ın yargıya müdahaleden suçlu bulup bulmadığı sorusunu ise açık bıraktı.

Yasalara göre görevdeki bir başkan hakkında dava açılamayacağını vurgulayan Mueller, Başkan hakkında görevinin sona ermesinin ardından dava açılabilir mi şeklinde bir soruyu ise "Doğru" diyerek yanıtladı. Mueller, Trump'ın, ekibi tarafından sorgulanmaktan kaçındığını ve sorulara sadece yazılı yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

Soruşturma iki yıl sürdü

Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak iki yıl boyunca Rusya'nın 2016 seçimlerine olası müdahalesini ve Trump'ın ekibinin Rus hükümet temsilcileriyle seçim kampanyası sırasında temasta olup olmadığını soruşturmuştu. Mueller, iki yıl süren çalışmaları sonucunda geçen Mart ayında bir soruşturma raporu hazırlamış ve bu raporun bazı bölümleri kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Raporda Trump'ın çeşitli şekillerde soruşturmayı etkilemeye çalıştığı belirtilmiş, ancak Başkan'ın çevresindeki kişilerin direktifleri yerine getirmekten kaçınması nedeniyle bu çabaların sonuçsuz kaldığı vurgulanmıştı. Raporda ayrıca Trump cephesi ile Rus yetkililerin bağlantıda olduğuna ilişkin çok sayıda vakanın tespit edildiği, ancak soruşturma ekibinin bu vakaları hukuki olarak kanıtlayacak yeterli delil bulamadığı da vurgulanmıştı.

Trump ise raporun kendisini hakkındaki suçlamalardan akladığını savunuyor.

Reuters,dpa/HS,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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