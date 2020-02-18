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Trump: ‘Rusya Soruşturmasından Çıkan Davalar Düşsün’

18.02.2020 19:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasından kaynaklanan davaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Mueller, Rusya’nın ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceliyordu

Trump: ‘Rusya Soruşturmasından Çıkan Davalar Düşsün’

Başkan Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasından kaynaklanan davaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Mueller, Rusya’nın ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceliyordu.

Trump bu yorumu eski danışmanı Roger Stone’un avukatları ve savcılar arasında yapılan telekonferans görüşmesinden birkaç saat önce yaptı. Stone aralarında Kongre’ye yalan söyleme, Kongre’nin çalışmasına engel olma ve tanıklara rüşvet vermenin de bulunduğu yedi iddiadan suçlu bulunmuştu.

Savcılar son olarak Stone’a yedi ila dokuz yıl ceza verilmesi tavsiye kararını almıştı, ancak Başkan Trump’ın Twitter aracılığıyla cezanın haksız olduğunu söylemesinin ardından Adalet Bakanlığı devreye girmiş ve kararı değiştirmişti. Bu durum Trump’ın yargıya müdahale etmekle suçlanmasına ve davaya bakan dört savcının da davadan çekilmesine neden olmuştu.

Trump yazdığı bir dizi Twitter mesajında “Bu düzmece soruşturmayla ilgili her şey fazlasıyla kötü ve bence hepsi bir kenara bırakılmalı” ifadelerini kullandı.

Trump, “Başkan olmasam hepsine dava açardım. Belki yine de yaparım” diye yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’a Trump’ın mesajları soruldu. Grisham, “Hayalkırıklığına uğradı. Kim bilir neler yapacak” dedi.

Stone, Mueller’ın soruşturmasında hakkında suçlama yapılan Trump’ın yakın çevresindeki birkaç kişiden, suçunu itiraf etmeyen ve davası görülen iki kişiden biriydi.

Adalet Bakanı William Barr ise Trump’ın Twitter mesajları nedeniyle Stone kararına müdahale ettiği suçlamalarının ardından Trump’ın Tweet’leri için “işimi yapmamı imkansız hale getiriyor” yorumunu yapmıştı.

Pazartesi günü Adalet Bakanlığı’nın 2 bin kadar eski çalışanı yazdıkları bir mektupta Barr ve Trump’ın Stone davasına yaklaşımını eleştirmiş ve eylemlerinin Barr’ın istifa etmesini gerektirdiğini kaydetmişti.

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