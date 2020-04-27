Trump Rusya soruşturmasını işleyen gazetecileri 'Noble' ödüllerini iade etmeye çağıran tweetlerini sildi

Bu, Trump'ın bir hafta içinde yazdıklarının istihza olduğunu iddia ettiği ikinci mesaj oldu.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü medyaya çatan ve 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarıyla ilgili haberleri dolayısıyla 'Noble Ödülleri' alan gazetecileri bu ödülleri iade etmeye çağıran tweetler attı, ancak kısa süre sonra bu tweetleri sildi.

"Rusya, Rusya Rusya üzerine yaptıkları haberlerden dolayı Noble Ödülleri alan ve yaptıkları haberler tamamen yanlış çıkmış olan (ve gerçekte diğer tarafın suç işlediği ortaya çıkmışken) bütün bu 'gazeteciler' kıymetli 'Noble'larını ne zaman iade edecekler ki bu ödüller doğruyu yansıtan GERÇEK MUHABİRLER VE GAZETECİLERE verilebilsin?"

Trump Nobel (Noble yazdı) Komitesi'ne "gerçek" muhabirler diye nitelediği gazetecilerin "çok kapsamlı bir listesini" verebileceğini yazarak, bu ödüllerin ne zaman geri isteneceğini sordu.

Sonradan sildiği twee zincirinde Trump ayrıca "Bu korkunç adaletsizliği düzeltmek için bütün Sahte Haber Kurumlarına karşı davalar açılmalı. Bütün büyük avukatlar, bu davaları üstleniyor musunuz? Noble Komitesi ne zaman harekete geçecek? Acele etse iyi olur" diye de ekledi.

Nobel Ödülleri, edebiyat, fizik, kimya, barış, ekonomi, tıp alanlarında veriliyor, ancak gazetecilik dalında Nobel ödülü yok.

Başkanın ABD'de gazetecilere verilen prestijli Pulitzer ödüllerini kastetmiş olabileceği düşünülüyor.