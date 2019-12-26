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Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor"
Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor"
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26.12.2019 17:33 |
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Trump: "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor"
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