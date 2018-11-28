Trump Rusya-Ukrayna gerginliğinden endişeli

ABD Savunma Bakanı Mattis de Rusya'ya güven duyulamayacağını belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanders görüşmede "iki liderin Kerç Boğazı'ndaki olaydan, Ukrayna gemi ve mürettebatının alıkonmaya devam etmesinden ötürü derin endişe ifade ettiklerini" söyledi.

Sanders ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin, Cuma ile Cumartesi günleri Arjantin'de gerçekleşecek G20 zirvesi kapsamında bir araya gelecek Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinde de ele alınacağını belirtti.

Washington'dan konuyla ilgili bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi. Mattis, Rusya tarafından el konulan üç Ukrayna gemisi ve içindeki mürettebat ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğer iki ülke arasında bir anlaşma olduğunu düşünecek olursanız… bu, Rusya'nın sözünü tutacağına güvenilemeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Trump ve Mattis'in konuyla ilgili açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inRusya'nın Ukrayna gemilerini alıkoymasını savunan açıklamalar yapmasının ardından geldi. Putin, Ukrayna gemilerini durduran Rus sınır muhafızlarının "askeri görevlerini yerine getirdiğini" ifade etmişti.