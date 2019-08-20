Trump: ‘Rusya’nın G7’ye Dönmesi Uygun Olur’ 

ABD Başkanı Donald Trump’tan Fransa’da yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Rusya mesajı geldi. Trump Kırım’ı ilhak etmesinin ardından G7’den çıkarılan Rusya’nın gruba yeniden katılmasına izin verilmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi. Başkan Trump Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis’in Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Önümüzdeki günlerde G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirve öncesinde Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlamış, Moskova Kırım’ı ilhak etmesinin ardından çıkarıldığı G7 ülkeleri topluluğuna geri dönmeye mi hazırlanıyor sorusu gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar Başkan Trump’a soruldu. Trump Rusya’nın G7 ülkeleri topluluğuna yeniden katılmasına izin verilmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunu belirtti. Eski Demokrat Başkan Barack Obama’nın Rusya’nın o dönem G8 adını taşıyan endüstrileşmiş ülkeler topluluğundan atılmasını istediğini belirten Trump “Bence Rusya’nın dahil olması daha uygun olur. G8 olmalı çünkü görüştüğümüz pek çok konu Rusya ile ilgili” dedi.

“Geceleri uykumu hiçbir şey kaçırmıyor” ABD basınına yansıyan yeni bir araştırmada Çin Ordusu’nun Güney Çin Denizi’ndeki ABD’ye ait askeri üsleri birkaç saat içinde yok edebilecek kapasitede olduğu, Çin ordusunun bölgede güç kazandığı ve ABD’yi alt edebileceği yönünde bir değerlendirme yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump’a bu konu “Bu durum sizin geceleri uykunuzu kaçırıyor mu?” diye soruldu. Trump da soruya “Geceleri uykumu hiçbir şey kaçırmıyor. Biz istediğimiz her şeyi yok edebiliriz. Dünyadaki en güçlü orduya sahibiz. Ordumuzu yeniden yapılandırdık. Bize askeri açıdan kimse yaklaşamaz. 2,5 yıl önce göreve geldiğimde kötü durumdaydık şimdi çok güçlü durumdayız” yanıtını verdi. “Şu anda resesyondan uzaktayız” Geçtiğimiz haftadan bu yana gündemdeki yerini koruyan resesyon tartışması da Trump’a soruldu. Washington Post gazetesi Trump yönetiminin ABD ekonomisini güçlendirmek için çalışanların maaşlarından kesilen vergilerde geçici bir indirime gitme seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. “Şu anda resesyondan çok uzaktayız” diyen Trump vergi indirimi seçeneğini her zaman değerlendirdiğini belirtti, daha fazla ayrıntı vermedi.