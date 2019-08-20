Trump: ‘Rusya’nın G7’ye Dönmesi Uygun Olur’ 

ABD Başkanı Donald Trump’tan Fransa’da yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Rusya mesajı geldi. Trump Kırım’ı ilhak etmesinin ardından G7’den çıkarılan Rusya’nın gruba yeniden katılmasına izin verilmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi.
Başkan Trump Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis’in Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Önümüzdeki günlerde G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirve öncesinde Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlamış, Moskova Kırım’ı ilhak etmesinin ardından çıkarıldığı G7 ülkeleri topluluğuna geri dönmeye mi hazırlanıyor sorusu gündeme gelmişti.
Söz konusu iddialar Başkan Trump’a soruldu. Trump Rusya’nın G7 ülkeleri topluluğuna yeniden katılmasına izin verilmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunu belirtti. Eski Demokrat Başkan Barack Obama’nın Rusya’nın o dönem G8 adını taşıyan endüstrileşmiş ülkeler topluluğundan atılmasını istediğini belirten Trump “Bence Rusya’nın dahil olması daha uygun olur. G8 olmalı çünkü görüştüğümüz pek çok konu Rusya ile ilgili” dedi.
“Geceleri uykumu hiçbir şey kaçırmıyor”
ABD basınına yansıyan yeni bir araştırmada Çin Ordusu’nun Güney Çin Denizi’ndeki ABD’ye ait askeri üsleri birkaç saat içinde yok edebilecek kapasitede olduğu, Çin ordusunun bölgede güç kazandığı ve ABD’yi alt edebileceği yönünde bir değerlendirme yer almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’a bu konu “Bu durum sizin geceleri uykunuzu kaçırıyor mu?” diye soruldu. Trump da soruya “Geceleri uykumu hiçbir şey kaçırmıyor. Biz istediğimiz her şeyi yok edebiliriz. Dünyadaki en güçlü orduya sahibiz. Ordumuzu yeniden yapılandırdık. Bize askeri açıdan kimse yaklaşamaz. 2,5 yıl önce göreve geldiğimde kötü durumdaydık şimdi çok güçlü durumdayız” yanıtını verdi.
“Şu anda resesyondan uzaktayız”
Geçtiğimiz haftadan bu yana gündemdeki yerini koruyan resesyon tartışması da Trump’a soruldu. Washington Post gazetesi Trump yönetiminin ABD ekonomisini güçlendirmek için çalışanların maaşlarından kesilen vergilerde geçici bir indirime gitme seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. “Şu anda resesyondan çok uzaktayız” diyen Trump vergi indirimi seçeneğini her zaman değerlendirdiğini belirtti, daha fazla ayrıntı vermedi.
Trump 2017 yılı sonunda dev bir vergi indirimi kararına imza atmış, bu adımın arkasından başka önemli değişikliklerin de geleceği vaadinde bulunmuştu.
Çin ile ABD arasında ticaret savaşına son vermek amacıyla yürütülen görüşmeler ve müzakerelerden henüz sonuç çıkmamasının ekonomiye etkisi de Trump’a soruldu. ABD Başkanı “Birileri Çin’e karşı koymak zorundaydı. Çin bu ülkeyi 25 yıldır soyup soğana çevirdi. Kısa vadede bu ülkemiz için iyi de olsa kötü de olsa yapılmalıydı. Uzun vadede birilerinin bunu yapması zorunlu” diye konuştu.
“Tlaib’in gözyaşlarına kanmadım”
Başkan Donald Trump’a, İsrail’in ülkeye girişine izin vermediği Filistin kökenli ABD’li Kongre üyesi Rashida Tlaib’in geçtiğimiz günlerde Batı Şeria’ya çocukken gittiğini gözleri dolarak anlattığı anlar da soruldu.
Trump “Dün ilk defa Tlaib’in gözyaşları içinde olduğunu gördüm. Bir anda gözleri yaşla doldu. Ben kanmam. Seçim kampanyası mitinglerinde kendisini son derece sert ve saldırgan halde gördüm. Şiddet eğilimli, sert ve kontrolden çıkmış bir kadın gördüm” şeklinde konuştu.
Trump Pazartesi günü konuyla ilgili olarak paylaştığı Twitter mesajında da “Kusura bakmayın ama Tlaib’in gözyaşlarına kanmadım. Hiddetini, çılgınlığını ve daha da önemlisi sözlerini o kadar süre izledim ki. Şimdi de gözyaşı mı döküyor? İsrail’den ve Yahudilerden nefret ediyor. Yahudi düşmanı. O ve üç arkadaşı Demokrat Parti’nin yeni yüzü” mesajını paylaşmıştı.
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