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Trump Rusya'nın Taliban'a para verdiği iddiası nedeniyle zorda

01.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Rusya’nın Taliban'a ABD askerlerini öldürme karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor.

Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklayan Beyaz Saray şimdi de "Başkan istihbarat raporlarını okuyor" dedi.Rusya’nın Afganistan’da Taliban güçlerine Amerikan askerlerini öldürmesi karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Beyaz Saray, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklamıştı. Trump'ın günlük istihbarat raporlarını (President's Daily Brief) ne ölçüde takip ettiği sorusu gündeme gelince Washington bir açıklama daha yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın istihbarat raporlarını okuduğunu ve istihbarat konularında bilgilendirildiğini söyledi.

İddia ilk olarak New York Times gazetesi gündeme getirildi. Gazete, Cuma günü iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya’nın Taliban savaşçılarına Amerikan askerlerini öldürmesi için para verdiğini yazmıştı. Haberde, ayrıca Trump'ın Şubat ayı sonundaki bir günlük istihbarat raporuyla (PDB) bilgilendirildiği ileri sürülmüştü.

President's Daily Brief (Başkan'ın Günlük Brifingi) adlı istihbarat raporları CIA, NSA, FBI gibi çeşitli istihbarat birimlerinden alınan bilgiler üzerinden Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından hazırlanıyor. Çok gizli olan bu belge, her sabah ABD Başkanı'na sunuluyor ve Başkan'ın onay verdiği son derece az sayıdaki üst düzey yetkili ile paylaşılıyor.

Beyaz Saray Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu iddianın Trump’a iletilmediğini açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany dün yaptığı açıklamada da söz konusu istihbaratın teyit edilmemiş olduğunu ve güvenilir olmadığı için Trump'a ulaştırılmadığını söyledi.

Trump’ın istihbarat raporlarını okuduğunu ve düzenli olarak bilgilendirildiğini söyleyen McEnany "Başkan karşı karşıya olduğumuz tehlikelerle ilgili dünya üzerindeki en çok bilgi sahibi olan kişi" dedi. McEnany "Hata yapmayın. Başkan Amerikan birliklerini her zaman koruyacaktır" diye konuştu.

Demokratlar istihbarat servislerinden bilgi talep ediyor

Demokratlar Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'ten ve CIA Direktörü Gina Haspel'den iddiayla ilgili daha fazla bilgi ve ABD Kongresi’nin bilgilendirilmemesiyle ilgili açıklama istedi. Trump'ın hassas dosyalara ne kadar hakim olduğu ve iletilen gizli belgelere ne ölçüde dikkat ettiği tartışma konusu oldu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer de Pazartesi günü "Başkan Trump’a bu bilginin iletilip iletilmediğini bilmeliyiz" demişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump ile "tüm yollar Putin’e çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

AFP, Reuters / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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