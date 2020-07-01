Trump Rusya'nın Taliban'a para verdiği iddiası nedeniyle zorda

Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklayan Beyaz Saray şimdi de "Başkan istihbarat raporlarını okuyor" dedi.Rusya’nın Afganistan’da Taliban güçlerine Amerikan askerlerini öldürmesi karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Beyaz Saray, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklamıştı. Trump'ın günlük istihbarat raporlarını (President's Daily Brief) ne ölçüde takip ettiği sorusu gündeme gelince Washington bir açıklama daha yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın istihbarat raporlarını okuduğunu ve istihbarat konularında bilgilendirildiğini söyledi.

İddia ilk olarak New York Times gazetesi gündeme getirildi. Gazete, Cuma günü iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya’nın Taliban savaşçılarına Amerikan askerlerini öldürmesi için para verdiğini yazmıştı. Haberde, ayrıca Trump'ın Şubat ayı sonundaki bir günlük istihbarat raporuyla (PDB) bilgilendirildiği ileri sürülmüştü.

President's Daily Brief (Başkan'ın Günlük Brifingi) adlı istihbarat raporları CIA, NSA, FBI gibi çeşitli istihbarat birimlerinden alınan bilgiler üzerinden Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından hazırlanıyor. Çok gizli olan bu belge, her sabah ABD Başkanı'na sunuluyor ve Başkan'ın onay verdiği son derece az sayıdaki üst düzey yetkili ile paylaşılıyor.