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Trump: 'S-400 Konusunda Türkiye'yi Suçlamıyorum'

27.07.2019 04:59 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’yi suçlamadığını söyledi.

Trump: 'S-400 Konusunda Türkiye'yi Suçlamıyorum'

Başkan Donald Trump Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’yi suçlamadığını söyledi.

Türkiye’ye Rusya savunma sanayisiyle anlaşma yapan ülkelere yaptırım uygulamayı içeren 2017 tarihli CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yasası uyarınca ne zaman yaptırım uygulanacağı sorulduğunda Trump, ‘‘Türkiye’yle ilgili duruma bakıyoruz. Türkiye’yi suçlamıyorum çünkü, bir felaket olan Obama dönemine kadar dayanan çok sebep var’’ diye konuştu.

‘‘Bu zor bir durum’’ diyen Trump S-400 alıyorsun o zaman bizim modellerimizi ve hiçbir şeyimizi alamazsın. Hiçbir malzeme sipariş edemezsin. Genel olarak malzeme sipariş edemezsin. Nokta’’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü yaptığı açıklamada “F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz” demişti.

Türkiye'nin güvenliği için bu sistemi aldığını söyleyen Erdoğan, ABD’nin bu aklıselim hareket edeceğini umduğunu dile getirmiş ve montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemlerin aktif olarak kullanılmaya başlanabileceğini bildirmişti.

Erdoğan "Biz, size 'Aldık ama siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız' dedik ama yine vermediniz. Hala vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz ve 'Kongre müsaade etmiyor' diyorsunuz. Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız ve alacağız. F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz" demişti.

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