Trump S-400 yaptırımlarını içeren yasayı veto edecek

Yasa, Kongre’nin her iki kanadında üçte ikinin üzerinde çoğunlukla kabul edilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadında da üçte ikilik çoğunluğun üzerinde oyla kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) veto edeceğini açıkladı. Savunma bütçesi ve dış politikada izlenecek rotayla ilgili önemli maddeler içeren yasa, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını, ayrıca Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım 2 boru hattı projelerinin de yaptırımlar kapsamına alınmasını öngörüyor.

NDAA çerçevesinde, Trump'tan yaptırımları 30 gün içerisinde yürürlüğe sokması talep ediliyor. Trump şimdiye kadar CAATSA yaptırımlarını devreye sokmaya yanaşmamıştı.

Trump, NDAA'nın Cuma günü Senato'da da kabul edilmesi sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni savunma yasasının en büyük kazananının Çin olacağını belirterek "Veto edeceğim” dedi.