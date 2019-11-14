Trump: S-400'ler çok ciddi bir sorun

Trump ABD’nin Suriyeli Kürtlere desteğiyle ilgili soruyu, Türkiye’nin ABD’den teçhizat alımı konusuna bağladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili mesajlar verdi. S-400'ler, Fethullah Gülen'in iadesi ya da Suriye'de YPG'ye ABD'nin verdiği destek gibi tartışmalı konularda somut çözümler dile getirilmedi. Toplantıda ilk söz alan Trump, Türkiye'de "FETÖ üyeliğinden" üç yıl hapis yatan ve Mayıs ayında denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Trump bunun sadece ABD değil, Türkiye için de iyi bir haber olduğunu söyledi. Trump Gölge'nin yakın bir gelecekte ABD'ye döneceğini kaydetti. Erdoğan ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ikinci üyesi, stratejik ortak ve önemli bir ekonomik partner olduğunu kaydetti. Trump, Türkiye'nin NATO içinde askeri ve maddi olarak taahhütlerini yerine getiren sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Daha sonra konuşan Erdoğan ise kapsamlı ve samimi görüşmeler kaydettiklerini belirterek Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlıklı ve güçlü bir zeminde ilerlemesi için yeni bir sayfa açmakta kararlı olduklarını söyledi. S-400'ler çözümsüz Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının "kendileri için çok ciddi bir sorun" olduğunu belirten Trump, konunun sürekli iki ülke gündeminde olduğunu kaydetti. Trump, "Bu konuyu bugün konuştuk, gelecekte konuşacağız. Umarım ki çözebiliriz" dedi. ABD, S-400 alımına tepki olarak Türkiye'nin ortak olduğu F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıklamıştı. Erdoğan da S-400'ler ve F-35 programı konularının sadece diyalogla çözülebileceğine inandığını belirtti. 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı zorlaştıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Siyasi ve ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Mazlum Kobani açıklaması YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani'nin Beyaz Saray'a davet edilmesi planları da gündemdeydi. Trump bu konudaki soruyu Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğine değinerek yanıtladı.

Trump, Türkiye ile çok yakın çalıştıklarını ve olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerin üstün olduğunu söyleyen Trump, "Türkiye çok önemli bir ordusu olan, büyük teçhizat alımı yapan, dünyanın en iyi teçhizatına, ABD'nin ürettiği teçhizata sahip büyük bir ülke. Biz açık arayla dünyanın en iyi teçhizatını üretiyoruz. Türkiye bunu uzun süredir biliyor. Çok büyük ilerlemeler kaydedileceğine inanıyorum" dedi. Ticarette 100 milyar dolarlık hedef Trump, iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda ilerleme kaydedildiğini de belirterek Türkiye'nin piyasalarını ABD menşeli ürün ve hizmetlere daha da fazla açmasını istedi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Eylül ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini vurgulamıştı. IŞİD ve mülteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞİD ile mücadeleye Türkiye'nin katkılarını vurgulayarak, şu an Türkiye'nin elinde toplam 2 bin 200 civarında IŞİD'linin tutuklu bulunduğunu belirtti.