Trump saflarında istifa dalgası

Son olarak Eğitim ve Ulaştırma bakanlarının istifa ettiği bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarlarının Kongre binasını basması ve beş kişinin ölümüne neden olan şiddet olayları sonrasında Trump saflarında istifalar birbiri ardına geliyor.

Son olarak Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun istifalarını sundukları bildirildi.

Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın eşi olan Chao'nun Bakanlık personeline yazdığı e-postada Kongre'ye yapılan saldırının kendisini "kolayca bir kenara bırakamayacak şekilde" derinden sarstığını ve istifasının Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini kaydettiği belirtildi.

Eğitim Bakanı DeVos'un da Başkan Trump'a ilettiği mektupta Kongre'ye yapılan saldırının vicdana sığmadığını belirterek Trump'ın söyleminin olaylara yaptığı katkı konusunda şüphe bulunmadığını söylediği ve Cuma gününden geçerli olmak üzere istifasını bildirdiği kaydedildi.

Ulusal Güvenlik Konseyinde en az beş istifa

Reuters haber ajansı, üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Çin politikalarında önemli rol oynayan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger'in Çarşamba günü istifa ettiğini, Perşembe günü de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde Trump'a danışmanlık yapan en az beş üst düzey yöneticinin istifalarını sunduğunu bildirdi.