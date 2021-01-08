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Trump saflarında istifa dalgası

08.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Trump saflarında istifa dalgası

Kongre baskınındaki şiddet olayları nedeniyle hakkında azil çağrıları yükselen Başkan Trump, kendi saflarında istifa dalgasıyla karşı karşıya.

Son olarak Eğitim ve Ulaştırma bakanlarının istifa ettiği bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarlarının Kongre binasını basması ve beş kişinin ölümüne neden olan şiddet olayları sonrasında Trump saflarında istifalar birbiri ardına geliyor.

Son olarak Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun istifalarını sundukları bildirildi.

Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın eşi olan Chao'nun Bakanlık personeline yazdığı e-postada Kongre'ye yapılan saldırının kendisini "kolayca bir kenara bırakamayacak şekilde" derinden sarstığını ve istifasının Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini kaydettiği belirtildi.

Eğitim Bakanı DeVos'un da Başkan Trump'a ilettiği mektupta Kongre'ye yapılan saldırının vicdana sığmadığını belirterek Trump'ın söyleminin olaylara yaptığı katkı konusunda şüphe bulunmadığını söylediği ve Cuma gününden geçerli olmak üzere istifasını bildirdiği kaydedildi.

Ulusal Güvenlik Konseyinde en az beş istifa

Reuters haber ajansı, üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Çin politikalarında önemli rol oynayan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger'in Çarşamba günü istifa ettiğini, Perşembe günü de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde Trump'a danışmanlık yapan en az beş üst düzey yöneticinin istifalarını sunduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre Ulusal Güvenlik Konseyi'nde istifa eden üst düzey yetkililer arasında Avrupa ve Rusya'dan sorumlu Ryan Tully, Afrika'dan sorumlu Erin Walsh, savunma politikalarından sorumlu Mark Vandroff, kitle imha silahlarından sorumlu Anthony Rugierro ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika'dan sorumlu Rob Greenway de bulunuyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Amerikan dış politikalarının koordinasyonundan sorumlu Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Robert O'Brien'ın Konsey'den ayrılma planının bulunmadığını, ancak öncesinde istifayı ciddi bir şekilde düşündüğünü belirtti.

"Trump istifaları durduramayacak"

Reuters aynı şekilde Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyinin başkanı Tyler Goodspeed'in de istifa ettiğini duyurdu. Ajansa konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, Trump'ın "yumuşak geçiş" vaadinin istifaların önünü kesmeyi amaçladığını belirterek "Ancak bu, istifaları durduramayacak" dedi.

Beyaz Saray'ın eski özel kalem müdürlerinden ABD'nin Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney de istifasını sundu.

Ticaret Bakanının istihbarat ve güvenlikten sorumlu yardımcısı John Costello da Kongre'de çıkan olaylarda Başkan Trump'ın taşıdığı sorumluluğa dikkat çekerek istifasını duyurmuştu.

Ağır topların istifası beklenmiyor

Trump'ın kabinesinin önde gelen isimleri; Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Savunma Bakanı Christopher Miller ve Adalet Bakanı Jeffrey Rosen'ın istifalarının beklenmediği, ancak daha düşük profilli kabine üyelerinin istifalarının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın İran konusundaki danışmanlarından Gabriel Noronha, "Trump'ın görevde kalmaya hiçbir şekilde uygun olmadığı" şeklinde Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine görevden alınmıştı.

Trump'ın eşi "First Lady" Melania Trump'ın özel kalem müdiresi Stephanie Grisham'da Çarşamba günü istifasını açıklamıştı.

rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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