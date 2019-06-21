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Trump: "Saldırıyı 10 dakika kala durdurdum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerika’nın çok gelişmiş insansız askeri gözlem aracını düşürmesinin ardından nasıl bir misilleme kararı aldığını ve sonra niye vazgeçtiğini anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerika’nın çok gelişmiş insansız askeri gözlem aracını düşürmesinin ardından nasıl bir misilleme kararı aldığını ve sonra niye vazgeçtiğini anlattı. Paylaştığı iki tweet ile Amerikan İHA’sının düşürülmesine nasıl öfke duyup hemen misilleme kararı verdiğini anlatan Trump, bir generalin misilleme sonunda 150 kişinin öleceğini söylemesi üzerine saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu ifade etti. Trump, ABD’nin en gelişmiş İHA’yı yeniden yapabileceğini belirterek, İran’ın asla nükleer silah yapamayacağını, ABD’nin yaptırımlarının İran’ı acıtmaya başladığını anlattı.
Trump, "Pazartesi günü uluslararası sularda seyreden insansız hava aracını düşürdüler. Sersemledik ve misilleme yapmak için yüklendik, 3 noktaya misilleme yapmamız halinde kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 kişi cevabı geldi. Saldırı yapılmasından 10 dakika önce, saldırıyı durdurdum. Orantılı bir şekilde insansız bir hava aracını düşürmeyi düşündüm. Çok acelem vardı. Ordumuz bugün kadar üretilenlerin en iyisini yeniden üretir ve hareket hazırlar. Yaptırımlar acıtıyor ve buna dün gece daha fazlası eklendi. İran, asla, ne ABD’ye ne de dünyaya karşı nükleer silaha sahip olamaz!" ifadelerini kullandı.

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