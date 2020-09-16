Trump: " Salgını Asla Küçümsemedim Aşı 3-4 Haftaya Hazır Olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü aşısının birkaç hafta içerisinde hazır olabileceğini söyledi. ABC News kanalında bir programa katılan moderatör ve vatandaşların sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Corona virüsü aşısının hazır olma süresinin 3-4 hafta kadar alabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, aşının ABD’de 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinden önce hazır olmasını beklediğini dile getirdi.

Donald Trump ayrıca salgının başında, COVID-19 rahatsızlığını hafife aldığı eleştirilerini de sert biçimde reddetti. Salgını kesinlikle hafife almadığını söyleyen Trump, gereken önlemleri en güçlü şekilde aldıklarını savundu. Trump “Son derece güçlü bir şekilde tepki verdik ancak insanların da panik olmasını istemedim” dedi.

ABD Başkanı ayrıca Ocak ve Şubat ayında Çin Lideri Xi Jinping’in salgının kontrol altında olduğuna dair açıklamalarına da itimat ettiğini söyledi. ABD Başkanı, salgınla birlikte getirdikleri seyahat yasaklarına da değindi ve bu sayede pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını önlediklerini savundu.

