Trump sanal düelloyu boykot ediyor

Trump, düelloya katılmak yerine taraftarlarıyla buluşacak.ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, başkanlık yarışında rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'la önümüzdeki Perşembe akşamı karşı karşıya geleceği televizyon düellosunun kapalı bir stüdyoda gerçekleşmesi yerine sanal münazara şeklinde düzenleneceği açıklamasını boykot etti.

Fox Business kanalına yaptığı açıklamada format değişikliğinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Trump, "Zamanımı sanal bir tartışmada kaybetmeyeceğim" diye konuştu.

Trump'ın seçim kampanyası sorumlusu Bill Stepien de Trump'ın televizyon düellosu yerine taraftarlarıyla buluşacağı bir etkinliğe katılacağını açıkladı. Sunulan yeni formatın üzücü bir karar olduğunu belirten Stepien, bunun sadece Biden'e yarayacağını savundu.

Stepien, seçmenlerin adayları görebileceği bir fırsatı iptal etmeden katılımcıların güvenliğinin sağlanabileceğini söyledi.

Sanal düello CPD'nin kararıydı

Münazaranın salgın nedeniyle sanal yapılması, bağımsız bir organizasyon olan ve tartışmaları organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) tarafından gündeme getirilmişti. Komisyon, adayların farklı yerlerden bağlanacağını ve münazaranın internet üzerinden gerçekleşeceğini açıklamıştı. Moderatör ve konuklar da planlandığı gibi Florida eyaletinin Miami kentindeki stüdyoda olacaktı.