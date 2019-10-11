'Trump Zarrab davasının kapatılması için baskı yapmaya çalıştı'

Bloomberg, Çarşamba günü yayınladığı haberini Beyaz Saray’da ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı. Habere göre, Başkan Trump Dışişleri Bakanı Tillerson’dan bir süre Sarraf’ın avukat ekibinde yer alan ve soruna mahkeme dışında diplomatik bir çözüm bulmak için ABD’li yetkililerle irtibata geçtiğini söyleyen Rudy Guiliani ile konuşmasını istedi. Dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson devam eden bir soruşturmaya müdahale olacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Haberde Tillerson’ın derhal konuyla ilgili itirazlarını dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’ye bildirdiğini, böyle bir adımın hukuk dışı olacağını söylediği belirtildi. Bloomberg’ün haberine göre Adalet Bakanlığı hiçbir zaman dava dosyasını düşürmeyi gündemine almadı. Bu ay verdiği bir röportajda Giuliani önce Sarraf dosyasını Trump’la yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini yalanlamış ancak daha sonra böyle bir şey yapmış olabileceğini belirtmişti. Giuliani Rıza Sarraf ve o dönem Türkiye’de cezaevinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson’ı kapsayan bir takas anlaşması konusunda yetkililerle görüştüğünü söylemişti. Rudy Giuliani, “Trump’la bu konuyu konuştuysam ne olmuş?” demişti.

HAKİM BERMAN'IN KAFASINI KARIŞTIRAN İLİŞKİLER AĞI Rıza Sarraf’ın bir süre avukat kadrosunda yer alan eski New York Belediye Başkanı ve Trump’ın yakın dostu Rudolp Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey, Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Sarraf davasının hakimi Richard Berman, savcılığın ikilinin çıkar çatışması iddiasıyla avukatlıktan men edilmesiyle ilgili duruşmalarda kafasını karıştıran birçok soru olduğunu belirterek bunların açıklığa çıkmasını istemişti. Hakim Berman, ABD ve Türk hükümeti yetkililerinin Sarraf veya Sarraf bağlantılı kuruluşlarla iş yapıp yapmadığını, yapıyorsa da bu konuya açıklık getirilmesini talep etmişti. Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Mukasey’in paralarını kimin ödediğinin de açıklığa kavuşturulmasını isteyen Berman, “Bu paraları İran mı, Halk Bankası mı, Türkiye mi, ABD mi? Kim ödüyor?” diye sormuştu. “GUILIANI'NIN SARRAF SAVASINDA ÜSTLENDİĞİ ROL BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI” 75 yaşındaki Hakim Berman, Sarraf davasında kendisini en çok şaşırtan şeyin, Rıza Sarraf’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olduğunu söylemişti.

Berman, Sarraf davasını yakından takip ederek haberleştiren internet sitesi Court News’a yaptığı açıklamada, Giuliani’nin Sarraf davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etmişti. Röportajda, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini ifade eden Berman, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, federal bir ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor.” diye konuşmuştu. TÜRKİYE TRUMP'A YAKIN LOBİ ŞİRKETLERİNE MİLYONLARCA DOLAR ÖDEDİ New York Güney Bölgesi başsavcılığının diğer bir çıkar çatışması iddiası da Giuliani’nin iş ortağı olduğu Greenberg Traurig firmasının ABD’de Türkiye adına lobicilik yapmasının davada çıkar çatışmasına yol açıp açmayacağı sorgulanmıştı. Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen Brian Ballards’ın sahibi olduğu Ballards Partners lobi şirketinin müşterileri arasına dava süreci sırasında Türkiye de girmişti.