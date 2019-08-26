Trump: ‘Şartlar Oluşursa Ruhani’yle Görüşmeye Hazırım’

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen ve 3 gün süren G7 zirvesine İran’la diplomasi konusu damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, zirve sırasında Biarritz'e gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmedi ancak zirvenin kapanışında, "Şartlar oluşursa Ruhani ile görüşmeye hazırım" diyerek zirvenin en önemli mesajını verdi. G7 zirvesine ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç gün süren zirveyi ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısı ile sonuçlandırdı. İki lider önce ortak açıklama yaparak soruları yanıtladı, ardından ikisi de ayrı basın toplantısı düzenleyerek zirve sonuçlarını değerlendirdi. Toplantılarda, İran ve ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar ön plana çıktı. Her iki lider de G7 zirvesindeki "olumlu ruhu ve birlik çabasını" kutladı, zirvenin başarılı geçtiğini söyledi. İlk sözü alan Macron, zirve boyunca Ruhani ile Trump'ın bir araya gelmesinin şartlarını oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Başkan Trump seçilince, 2015'te İran ile varılan nükleer anlaşmayı yetersiz buldu ve anlaşmanın yeniden görüşülmesini istedi. İran da buna karşı çıktı. Şimdi, harekete geçmek gerekir. İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması ve bölgenin yeniden istikrara kavuşması gerekir. Bu alanda çok önemli adımlar attık. Şimdi detayları açıklayamam, bu müzakereleri zayıflatabilir. Ama müzakereler sürüyor. Bir an gelecek ve Ruhani ve Trump'ın görüşmesi kaçınılmaz olacak. Önümüzdeki haftalarda ya da aylarda bunun sağlanması gerekli" dedi.

ABD Başkanı Trump da, "İran 2.5 yıl öncesine kıyasla değişti. Terörist bir ülke idi. Bu çok büyük bir problem. İran'la imzalanan anlaşma son derece kötüydü. G7 daha uzun süre içeren bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Balistik füze ya da nükleer silah istemiyoruz. Ama İran oyunun kuralına uymalı, yapacağını açıkladığı şeyleri yapmamalı, aksi takdirde çok şiddetli bir güç kullanmak zorunda kalırız" dedi. Trump, "Ruhani ile görüşmeye hazır mısınız?" sorusuna ise, "İran halkı büyük bir halk. İran büyük potansiyeli olan bir ülke. Henüz bütün koşullar oluşmuş değil. Elbette bütün koşullar hazır olursa görüşmeye hazırım" dedi. Macron'a "Zarif'in gelmesi için Trump'ın onayını da aldınız mı?" sorusu yöneltildi. Soruya İngilizce yanıt veren Macron, "Biz nükleer anlaşmanın bir tarafıyız, imzacı bir ülkeyiz. G7 akşam yemeğinde, Cumartesi akşam, İran konusunda tavrımız netleşti. Pazar sabahı Fransa Cumhurbaşkanı olarak, Zarif'i davet ettim. Bu benim fikrim ve insiyatifimdi. Ama Trump'ı da bilgilendirdim" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Fransa'daki temasları sırasında Twitter’dan “Önümüzdeki yol uzun ancak denemeye değer” mesajını paylaşmış, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de “Benim birileriyle görüşmem ülkemin sorununu çözecekse tereddüt etmem. Önemli olan ülkenin ulusal çıkarı” demişti. Hem ABD Başkanı Trump hem de İran lideri Hasan Ruhani’nin Eylül ayında New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılacak. "Çin yönetimini samimi buluyorum" Başkan Trump, Çin ile görüşmeye hazır olduğunu da açıkladığı basın toplantısında, Çin yönetiminin görüşme isteğini samimi bulup bulmadığı sorunu da yanıtladı. "Çin yönetimini bu konuda samimi buluyorum. Çünkü 3 milyon istihdam, milyarlarca dolar ticaret söz konusu. Üstelik bir dinamo etkisi de yaşanabilir. Elbette bir çözüm bulmak gerekir. Ancak adil bir çözüm olursa kabul ederim" dedi. "Putin'i davet edebilirim" Fransa’daki G7 zirvesi başlamadan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmüştü. Görüşmede Kırım’ı ilhak etmesinin ardından G8’den çıkarılan Rusya’nın yeniden bu ülkeler topluluğuna dönmesi de gündeme gelmişti. Trump konuyla ilgili gazetecilerin sorularını daha önce cevaplarken “Rusya’nın G7’ye dönmesi uygun olur” mesajını vermişti.