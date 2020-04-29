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Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 22:57 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'ın, yeni tip koronavirüs konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat verdiği iddia edildi.

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19'un Çin'de durdurulabileceğini ancak durdurulmadığını söylemesi ve "Çin odaklı" çalışmakla suçladığı DSÖ'ye sağlanan fonu kesmesinin ardından ABD basınında yeni bir iddia gündeme geldi.

ABC News'in adını açıklamadığı iki Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, istihbarat kurumlarından salgının erken dönemlerinde Çin ve DSÖ'nün virüsle ilgili herhangi bir bilgiyi dünya kamuoyundan saklayıp saklamadıklarının incelenmesini istedi.

"ABD KONUYU DERİNLEMESİNE ARAŞTIRIYOR"

Söz konusu soruşturma kapsamında, istihbarat kurumları dinlemelerine takılan konuşmaları ve ilgili diğer verileri gözden geçirecek.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın da dediği gibi ABD konuyu derinlemesine araştırıyor. Virüsün kaynağının anlaşılması, dünyanın pandemi ile mücadelesine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN SORUŞTURMA SİNYALİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'i "salgın konusunda dezenformasyon yaymak ve salgının detaylarını örtbas etmekle" suçladı.

Ayrıca Pompeo, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin de Çin'e biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması çağrısı yaptı.

TRUMP'IN ÇİN'E VE DSÖ'YE KARŞI 'KORONAVİRÜS' SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, salgının ilk günlerinde "iyi iş çıkarıyorlar" diye övdüğü Çin ve DSÖ'ye, virüsün ABD'de ciddi bir şekilde yayılmasının ardından adeta savaş açmıştı.

"Çin'in oyuncağı" olarak nitelediği DSÖ'yü asli görevini yerine getirmemekle suçlayan Trump, bu kuruluşa ABD'nin sağladığı fonları askıya almıştı.

Trump son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölüm rakamlarını sakladığını öne sürüyor ve Kovid-19'un ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabilecekken, Çin'in davranışları sonucunda küresel bir kriz haline geldiğini savunuyor.

ABD, ÇİN'DEN TAZMİNAT İSTEMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.

Salgın nedeniyle ülkelerin büyük miktarda ekonomik zarara da uğradığının altını çizen Trump, tazminat konusunda, "Nihai rakamı henüz belirlemedik. Bu çok tatmin edici bir rakam olmalı. Dünyaya bakarsanız, salgının verdiği hasarı her yerde görürsünüz. Bu salgın sadece ABD'ye değil, tüm dünyaya zarar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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