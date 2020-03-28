Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

ABD'deki koronavirüs salgınının hızla yayılması üzerine, Washigton yönetimi tedbirleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi General Motors'u (GM) solunum cihazı üretmeye zorlamak için savaş döneminden kalma bir yasayı yeniden uygulamaya başladı.

Trump, Savunma Üretim Yasası (Defence Production Act) ile Sağlık Bakanlığının General Motors'dan solunum cihazlarını üretmesini isteyebileceğini söyledi.

1950 yılında, Kore Savaşı sırasında yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası, şirketlerin gereken siparişleri yerine getirmesi konusunda ABD hükümetine yetki veriyor. Trump, yasayı yaklaşık 10 gün önce gündeme getirmiş, ancak uygulamaya geçmemişti.

Bu konuda GM'un "Zaman kaybettiğini" savunan Trump, bu şirketin taahhüt ettiği gibi 40 bin solunum cihazı üretmediğini belirtti. Trump, bu yasanın devreye sokulması ile "ABD vatandaşlarının hayatını kurtaracak solunum cihazlarının hızla üretiminin garanti edileceğini" kaydetti.

"Çok sayıda solunum cihazı yapacağız" diyen Trump, gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Trump, eğer ülkenin ihtiyacının üzerinde üretim olursa da, bunların İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'ya ihraç edilebileceğini ifade etti.