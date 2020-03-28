HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Dünyada en yüksek koronavirüs vaka sayısının ABD’de kaydedilmesi üzerine Trump tedbirleri artırarak, General Motors’un solunum cihazı üretmesi için savaş dönemi yasasını uygulamaya başladı.

Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

ABD'deki koronavirüs salgınının hızla yayılması üzerine, Washigton yönetimi tedbirleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi General Motors'u (GM) solunum cihazı üretmeye zorlamak için savaş döneminden kalma bir yasayı yeniden uygulamaya başladı.

Trump, Savunma Üretim Yasası (Defence Production Act) ile Sağlık Bakanlığının General Motors'dan solunum cihazlarını üretmesini isteyebileceğini söyledi.

1950 yılında, Kore Savaşı sırasında yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası, şirketlerin gereken siparişleri yerine getirmesi konusunda ABD hükümetine yetki veriyor. Trump, yasayı yaklaşık 10 gün önce gündeme getirmiş, ancak uygulamaya geçmemişti.

Bu konuda GM'un "Zaman kaybettiğini" savunan Trump, bu şirketin taahhüt ettiği gibi 40 bin solunum cihazı üretmediğini belirtti. Trump, bu yasanın devreye sokulması ile "ABD vatandaşlarının hayatını kurtaracak solunum cihazlarının hızla üretiminin garanti edileceğini" kaydetti.

"Çok sayıda solunum cihazı yapacağız" diyen Trump, gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Trump, eğer ülkenin ihtiyacının üzerinde üretim olursa da, bunların İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'ya ihraç edilebileceğini ifade etti.

General Motors ise Trump'ın eleştirilerini redderek, tıbbi cihazlar üreten Ventec ile bir haftadan uzun süredir, gece gündüz solunum cihazlarının üretimi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Başkan Trump, ülkedeki tıbbi malzemeler yetersiz olduğu gerekçesiyle baskı altında kalmış, salgına karşı gereken tedbirleri zamanında almadığı öne sürülmüştü.

Kurtarma paketini imzaladı

Trump, ekonomik tedbirler kapsamında da ABD Kongresi tarafından onaylanan 2 trilyon dolarlık kurtarma paketini imzaladı.

Uzun süren tartışmaların ardından ABD tarihinin en büyük kurtarma paketi Çarşamba günü Senato'da, Cuma günü de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Paket; çalışanlar, işsizler, şirketler ve hastaneler için mali yardımlar öngörüyor. Bu kapsamda yıllık geliri 75 bin doların altında olan vatandaşlar için 1200 dolarlık nakit para yardımı yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan büyük şirketler için 500 milyar dolarlık, küçük ve orta ölçekli işletmeler içinse 350 milyar dolarlık fon oluşturdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'deki vaka sayısı 140 bini can kaybı da bin 700'ü aştı.

AFP,Reuters / JD,ET

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Ülke şokta! Bir kişi yüzünden 40 bin kişi karantinaya alındıÜlke şokta! Bir kişi yüzünden 40 bin kişi karantinaya alındı
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür!

Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Ünlü isimler sosyal medyada 'Kira benden' kampanyası başlattı

Ünlü isimler sosyal medyada 'Kira benden' kampanyası başlattı

İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Suriye’de Esad ile görüştü!

Suriye’de Esad ile görüştü!

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Diğer Haberler
Suudi Arabistan’da toz fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi

Tüm kenti esir aldı! Göz gözü görmedi

Hindistan bir kişi yüzünden 40 bin kişiye koronavirüs karantinası

Ülke şokta! Bir kişi yüzünden 40 bin kişi karantinaya alındı

Son dakika: KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm

KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm

ABD basını böyle duyurdu! 'Yeni Wuhan: New York'

ABD basını böyle duyurdu! 'Yeni Wuhan: New York'

Koronavirüste korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini, vaka sayısı 600 bini geçti

Korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini geçti

Trump, 2,2 trilyon dolarlık 'ekonomik teşvik paketi'ni onayladı

Trump, 2,2 trilyon dolarlık paketi onayladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.