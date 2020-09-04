Trump, savaşta ölen ABD askerlerine ‘beceriksizler’ dediği iddiasını reddetti

Pennsylvania'ya yaptığı ziyaret dönüşü gazetecilere de konu hakkında açıklama yapan Trump, "Bu berbat dergi için utanç verici bir durum. Bunu uydurdular. Muhtemelen yönetimde hatalar yaptıkları için kurtulduğum ya da yeterince hızlı kurtulamadığım insanların işi. Ya da tamamen uydurmuş olabilirler. Bu tamamen yalan ve rezillik" dedi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanlayan Trump, ölen askerlerle ilgili "kahraman oldukları" dışında hiçbir şey söylemediğini dile getirdi.

The Atlantic dergisi, Trump'ın bu ziyareti "mezarlığın beceriksizlerle dolu olduğunu" söyleyerek iptal ettiğini ileri sürdü.

Trump 2018'deki ziyaretinde mezarlığa gitmeme nedeninin, hava muhalefetinin helikopter uçuşuna izin vermemesi olduğunu yineledi. Bunun alternatifinin Paris'in çok kalabalık bölgelerinden geçen uzun bir araba yolculuğu olacağını, ancak ABD Gizli Servisi'nin bu ihtimali reddettiğini söyledi: "Gizli Servis bana 'Bunu yapamazsın' dedi. Orada olmak zorunda olduğumu söyledim ancak reddettiler."

McCain'in cenazesine ilişkin iddialar

The Atlantic'in haberinde, Trump'ın 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz. Bu adam kahrolası bir beceriksizdi" dediği iddia edildi.

Trump bu iddiayı da şu sözlerle yalanladı:

"Hiçbir zaman John McCain'i çok beğenen birisi değildim. Anlamsız ve sonu gelmeyen savaşlar ve gazilerimizle ilgilenmekteki başarısızlığı dahil birçok konuda farklı düşünüyorduk. Ancak McCain'in cenazesinde bayrakların yarıya indirilmesini ve birinci sınıf cenaze töreni düzenlenmesini hiçbir tereddüt ya da rahatsızlık hissetmeden onayladım."