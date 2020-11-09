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Trump Savunma Bakanı Esper'ı Görevden Aldı

09.11.2020 21:41 | Son Güncelleme

Trump Savunma Bakanı Esper’ı Görevden Aldı Trump, Mark Esper’in yerine Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller’ı Savunma Bakan Vekili olarak atadı

Trump Savunma Bakanı Esper'ı Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trıump Savunma Bakanı Mark Esper’ı görevden aldığını açıkladı.

Twitter’dan konuya ilişkin iki mesaj paylaşan Trump, Senato tarafından oybirliğiyle onaylanmış olduğunu söylediği Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller’ın Savunma Bakan Vekili olarak görev yapacağını yazdı.

ABD Başkanı Trump, verdiği hizmetten dolayı Mark Esper’a teşekkür etti. Mark Esper, Trump yönetiminde James Mattis ve Patrick Shanahan’ın görevden ayrılmasının ardından önce savunma bakan vekili olarak görev yapmış, daha sonra da 2019 yılı Ağustos ayında bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar, Mark Esper'ın uzun bir süredir 3 Kasım seçimlerinin ardından özellikle Trump'ın ikinci dönemde de başkan olması halinde istifa etme veya görevden alınması ihtimallerini değerlendirdiğini belirtti.

ABD’nin başkenti Washington’da Lafayette Park yakınlarındaki George Floyd protestoları sırasında yaşanan olaylarda hafif hasar gören St. Johns Kilisesi’ne yürüyerek giden Başkan Trump’a 1 Haziran günü Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de eşlik etmiş, Başkan Trump’la birlikte fotoğraf veren her iki yetkili bu sebeple eleştirilerin hedefi olmuştu.

Olayların ve tartışmaya yol açan fotoğraf karesinin ardından 3 Haziran’da basın toplantısı düzenleyen Mark Esper, başkentte olayların yaşandığı dönemde ABD Başkanı’na kalabalık kitlelerin kontrol altına alınması amacıyla aktif görevde olan askeri personeli görevlendirme yetkisi veren yasanın işletilmesine destek vermediğini belirtmişti.

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