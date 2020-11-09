HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Savunma Bakanı'nı görevden aldı

Trump Savunma Bakanı'nı görevden aldı

09.11.2020 21:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını Twitter hesabından duyurdu. Trump, Esper'in görevden alınmasının gerekçesini açıklamadı.

Trump bu görevi vekaleten Chirstopher Miller'in üstleneceğini belirtti. Miller, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyordu.

Trump ile Esper arasında gerginlikler yaşandığı kamuoyuna yansımıştı. Esper, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolar ve polis şiddeti konusundaki tutumu nedeniyle Trump’a mesafe almıştı.

3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump sonuçlara itiraz edeceğini duyurmuştu. Yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de yapılacak devirteslim töreniyle görevine başlaması bekleniyor.

Reuters,dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklamaRus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu
İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu! Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildi
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 48 köyün daha kurtarıldığını açıkladı
Aliyev cephedeki son durumu paylaştı
Son dakika: Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
AB'den koronavirüs aşısı alımı açıklaması
AB'den koronavirüs aşısı alımı açıklaması
İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan kritik uyarı: 3. Dünya savaşı çıkabilir
Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy koronavirüse yakalandı
Ülke şokta! Devlet Başkanı koronaya yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.