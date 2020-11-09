Trump Savunma Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını Twitter hesabından duyurdu. Trump, Esper'in görevden alınmasının gerekçesini açıklamadı.
Trump bu görevi vekaleten Chirstopher Miller'in üstleneceğini belirtti. Miller, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyordu.
Trump ile Esper arasında gerginlikler yaşandığı kamuoyuna yansımıştı. Esper, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolar ve polis şiddeti konusundaki tutumu nedeniyle Trump’a mesafe almıştı.
3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump sonuçlara itiraz edeceğini duyurmuştu. Yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de yapılacak devirteslim töreniyle görevine başlaması bekleniyor.
Reuters,dpa/BÖ,HT
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