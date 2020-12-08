Trump: Savunma bütçesi tasarısını veto edeceğim

ABD Temsilciler Meclisi, resmi adı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) olan ulusal savunma bütçe tasarısının son halini bugün oylayacak. Senato'nın da onaylaması halinde tasarı Trump’ın onayına sunulacak. ABD Başkanı Trump'ın tasarı hakkında görüş bildirmek için 30 gün süresi bulunuyor.

Trump yasa tasarısının ABD’deki sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan “Section 230” adlı yasanın iptali, ulusal anıtların korunması, 5G’ye izin verilmesi ve yurt dışındaki askerlerin sayısının indirilmesine ilişkin düzenlemeleri içermesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitterden yaptığı açıklamada 2021 Savunma Bütçesi Tasarısı’nın Kongre’den geçmesi durumunda veto edeceğini duyurdu. Tasarının “zayıf” olduğunu ifade eden Trump, açıklamasında “Umarım Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler çok zayıf durumdaki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) aleyhinde oy kullanırlar, ben tasarıyı veto edeceğim” dedi.

ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato, geçen hafta ABD'nin 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan 4 bin 500 sayfalık yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Tasarıda, Türkiye'ye de Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirilme Yasası'nda (NDAA) ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. Tasarıda CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan 5'inin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak.

DW/BÖ,JD

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