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Trump savunma bütçesi tasarısını veto etti

24.12.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı yasayı “Çin ve Rusya’ya bir hediye” olarak tanımlayarak veto etti.

Tasarı 28 Aralık’ta tekrar Kongre’nin önüne gelecek.ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) "Çin ve Rusya'ya bir hediye" olarak tanımlayarak veto etti.

Ülkenin savunma politikasını belirleyen 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısı, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteğini almış, ayrıca hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da üçte iki oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Trump, Kongre’ye gönderdiği notta tasarının "ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksun olduğunu" ve kendisinin "öncelediği ulusal güvenlik ve dış politika eylemleri" ile çeliştiğini söyledi.

Trump'ın diğer itirazları arasında tasarının, ABD askerlerinin Afganistan ve Avrupa'dan çekilmesini sınırlaması, bazı askeri üslerden kölelik döneminden kalma generallerin isimlerinin kaldırmayı önermesi ve sosyal medya şirketlerini, kendi platformlarından yapılan paylaşımlardan sorumlu tutacak bir madde içermemesi var.

Pelosi: Sorumsuz

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi veto haberinin ardından Trump’a "sorumsuz" diye tepki göstererek, başkanın son eylemini "Amerikan askerlerine zarar veren, ulusal güvenliği tehlikeye atan ve Kongre'nin iradesini baltalayan bir pervasızlık" olarak nitelendirdi. Pelosi, tasarının 28 Aralık'ta yeniden oylanacağını açıkladı.

Tasarı şimdi yeniden Kongre’nin onayına sunulacak. 28 Aralık’ta Temsilciler Meclisi’ne gelmesi beklenen tasarının oylamasında eğer ikinci kez aynı çoğunluk sağlanırsa, Trump’ın veto hakkı olmayacak. Son oylamada tasarı Temsilciler Meclisi’nde 355’e karşı 78, Senato’da ise 84’e karşı 12 oyla kabul edildi.

Tasarı aynı zamanda, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeriyordu. Ancak Trump yasanın geçmesini beklemeden Türkiye'ye yönelik yaptırımları önden açıklamıştı.

AP, AFP, Reuters / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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