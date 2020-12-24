Trump savunma bütçesi tasarısını veto etti

Tasarı 28 Aralık’ta tekrar Kongre’nin önüne gelecek.ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) "Çin ve Rusya'ya bir hediye" olarak tanımlayarak veto etti.

Ülkenin savunma politikasını belirleyen 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısı, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteğini almış, ayrıca hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da üçte iki oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Trump, Kongre’ye gönderdiği notta tasarının "ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksun olduğunu" ve kendisinin "öncelediği ulusal güvenlik ve dış politika eylemleri" ile çeliştiğini söyledi.

Trump'ın diğer itirazları arasında tasarının, ABD askerlerinin Afganistan ve Avrupa'dan çekilmesini sınırlaması, bazı askeri üslerden kölelik döneminden kalma generallerin isimlerinin kaldırmayı önermesi ve sosyal medya şirketlerini, kendi platformlarından yapılan paylaşımlardan sorumlu tutacak bir madde içermemesi var.

Pelosi: Sorumsuz

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi veto haberinin ardından Trump’a "sorumsuz" diye tepki göstererek, başkanın son eylemini "Amerikan askerlerine zarar veren, ulusal güvenliği tehlikeye atan ve Kongre'nin iradesini baltalayan bir pervasızlık" olarak nitelendirdi. Pelosi, tasarının 28 Aralık'ta yeniden oylanacağını açıkladı.