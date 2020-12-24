Trump Savunma Bütçesi Yasasını Veto Etti

Başkan Donald Trump, 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısını veto etti. Tasarı her iki partinin de güçlü desteğiyle Kongre’den geçmişti. Trump’ın vetosuyla birlikte ABD’de her yıl Kongre’den geçen tasarının 60 yıldır ilk kez yasalaşmaması ihtimali belirdi. Trump, Ulusal Savunma Yetki Yasası ya da kısaca NDAA olarak bilinen tasarıyı veto etme gerekçesi olarak, “kritik önemde ulusal güvenlik tedbirlerini içermemesi, savaş muhariplerimiz ve ordumuzun tarihine saygı göstermeyen düzenlemeleri içermesi ve yönetiminin, ulusal güvenlik ve dış politika adımlarında Amerika’yı ön plana alma çabalarına ters düşmesini” gösterdi. Trump Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği mesajında, “Bu (tasarı), Çin ve Rusya’ya bir hediye” ifadesini kullandı. Trump’ın başkanlığı döneminde daha önceki 8 vetosu, Kongre’de Trump’a yakın Cumhuriyetçi üyelerin desteği sayesinde geçerli olmuştu. Ancak danışmanlar, Trump’ın başkanlığının sona ermesine birkaç hafta kala, bu son vetonun muhtemelen Kongre üyelerince geçersiz kılınacağını ve ikinci kez oylanacak tasarının bunun için yeterli çoğunluğu alacağını belirtiyor.

NDAA hem Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da hem de Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde, vetoyu aşmak için gereken üçte iki çoğunluğun üzerinde bir oranla kabul edilmişti. Yasa yeniden Kongre'ye gittiğinde aynı şekilde üçte iki çoğunlukla geçerse bu defa Trump’ın veto hakkı bulunmuyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının tekrar 28 Aralık’ta oylanacağını açıkladı. Şimdi Trump’ın, onlarca Cumhuriyetçi üyeyi üzerinden bir yıla yakın süredir çalışılan 4.500 sayfalık tasarıyı çöpe atmaya ve çalışmalara sil baştan başlamaya ikna etmesi gerekiyor. Üst düzey danışmanları Trump’ı, tasarıyı engellemesinin çok zor olduğu gerekçesiyle veto tehdidini hayata geçirmemeye çağırmıştı. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Jim Inhofe dahil, Trump’ı en çok destekleyen Kongre üyeleri bile vetonun aşılması yönünde oy kullanacaklarını beyan etmişti. Inhofe tasarı Senato’dan geçtiğinde, “Bu tasarının sağladığı şey çok basit. Ülkemizi daha güvenli hale getiriyor ve onu savunan askerlerimizi destekliyor” dedi.