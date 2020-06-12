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Trump Seattle gerilimini tırmandırıyor

12.06.2020 23:11 | Son Güncelleme

Seattle’da göstericilerin oluşturduğu “otonom bölgeyi” dağıtmayan Demokrat yerel yöneticileri eleştiren Başkan Trump, göstericileri de “terörist” olarak nitelendirdi.

Trump Seattle gerilimini tırmandırıyor

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ülkenin kuzeybatısındaki Seattle kentinde devam eden gösteriler konusunda yerel yöneticiler ile Başkan Donald Trump arasındaki gerilim sürüyor. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seattle'ın ele geçirilmesi son bulmalı” çağrısını yineledi. Mesajında Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanını eleştiren Trump, protestocuları da "terörist” olarak nitelendirdi. Trump, "Teröristler şehirlerimizi yakıyor ve yağmalıyor ve onlar bunu, hatta ölümü bile sadece harika buluyor” ifadesini kullandı.

Başkan Trump bu mesajı, Seattle'da protestolara son verilmemesi halinde, federal düzeyde müdahalede bulunma tehdidinden bir gün sonra yayınladı. Trump, Demokrat Belediye Başkanı Jenny Dunkan ve Seattle'ın bağlı olduğu Washington eyaleti Valisi Jay Inslee'ye çağrıda bulunarak, "Kentinizi ŞİMDİ geri alın. Eğer siz yapmazsanız, ben yapacağım. Bu bir oyun değil” ifadesini kullanmıştı. Trump, göstericileri de "çirkin anarşistler” ve "iç teröristler” olarak nitelendirmişti.

Trump'a sert yanıt

Bunun üzerine Seattle Belediye Başkanı ve Washington Valisi'nin Trump'a yanıtları sert olmuştu. Vali Jay Inslee Trump'a Washington eyaletinin "işlerine karışmaması” gerektiğini bildirmiş, Belediye Başkanı Durkan da, Trump'a "sığınağına geri dönmesi” çağrısı yapmıştı. Washington kentinde Beyaz Saray'ın önünde düzenlenen protestolar sırasında Trump'ın sığınağa gittiği belirtilmiş, ancak Trump sığınağa güvenlik gerekçesiyle gittiği yönündeki iddiaları reddetmişti. Durkan, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında da, göstericilerin dağıtılması için Trump'ın önerdiği gibi askerlerin gönderilmesinin "anayasaya aykırı ve yasa dışı” olacağını söyledi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından polis şiddeti ve ırkçılığı protesto için Seattle'da da gösteriler düzenleniyordu. Göstericiler ile polis arasında günler süren çatışmanın ardından, hafta başında polisin Capitol Hill semtindeki bir karakoldan çekilmesi üzerine protestocular kentte "otonom bölge” oluşturdu.

"Otonom bölge”

Seattle Times gazetesinin haberine göre, göstericiler bölgeyi "Capitol Hill Autonomous Zone”un (Capitol Hill Otonom Bölgesi) kısaltması olan CHAZ olarak adlandırıyor. Polisin çekilmesinin ardından barikatlarla bölgeyi kapatan protestocular arasında barışçıl bir havanın hakim olduğu belirtiliyor. Amerikan medyasına yansıyan haberler göre, bölgede akşamları belgesel film gösterimleri yapılıyor, yemek bedavaya dağıtılıyor. Yüzlerce kişinin siyasi tartışmaları veya müzik gösterilerini izlemek için bölgede toplandığı belirtiliyor. Seattle Belediye Başkanı ve Washington Valisi, göstericilerle diyalogtan yana bir tutum izliyor. Kentteki yetkililer, protestocuların radikal sol gruplardan oluştuğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

DW,AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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