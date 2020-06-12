Trump Seattle gerilimini tırmandırıyor

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ülkenin kuzeybatısındaki Seattle kentinde devam eden gösteriler konusunda yerel yöneticiler ile Başkan Donald Trump arasındaki gerilim sürüyor. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seattle'ın ele geçirilmesi son bulmalı” çağrısını yineledi. Mesajında Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanını eleştiren Trump, protestocuları da "terörist” olarak nitelendirdi. Trump, "Teröristler şehirlerimizi yakıyor ve yağmalıyor ve onlar bunu, hatta ölümü bile sadece harika buluyor” ifadesini kullandı.

Başkan Trump bu mesajı, Seattle'da protestolara son verilmemesi halinde, federal düzeyde müdahalede bulunma tehdidinden bir gün sonra yayınladı. Trump, Demokrat Belediye Başkanı Jenny Dunkan ve Seattle'ın bağlı olduğu Washington eyaleti Valisi Jay Inslee'ye çağrıda bulunarak, "Kentinizi ŞİMDİ geri alın. Eğer siz yapmazsanız, ben yapacağım. Bu bir oyun değil” ifadesini kullanmıştı. Trump, göstericileri de "çirkin anarşistler” ve "iç teröristler” olarak nitelendirmişti.