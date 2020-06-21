HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Seçim Bağışında Biden’ın Gerisinde

Trump Seçim Bağışında Biden’ın Gerisinde

21.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Mayıs ayında Trump’ın yeniden seçim kampanyası için 74 milyon dolar bağış topladı. Bu rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın topladığı bağış miktarından daha az

Trump Seçim Bağışında Biden’ın Gerisinde

Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Mayıs ayında Trump’ın yeniden seçim kampanyası için 74 milyon dolar bağış topladı. Bu rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın topladığı bağış miktarından daha az.

Nisan ayında Trump’ın seçim kampanyası için yaklaşık 62 milyon dolar toplanmıştı.

Joe Biden ise Demokrat Parti’nin başkan adaylığını nerdeyse kesinleştirmesinden bu yana bağış miktarını arttırmış durumda.

Biden, anketlerde Trump’la arasında farkı da açıyor. Son iki anketten birinde Biden Trump’ın 14, diğerinde ise 13 puan önünde çıktı.

Mayıs ayında Biden ve Demokrat Parti Ulusal Komitesi Biden’ın seçim kampanyası için yaklaşık 81 milyon dolar bağış topladı. Bu şu ana kadar 1 ay içinde toplanan en yüksek miktar.

Bununla birlikte Trump’ın yine de Biden karşısında nakit konusunda avantajı olduğunu belirtiliyor.

Trump 2017 yılından bu yana aslında yeniden seçim kampanyası yürütüyor. Mayıs ayı sonunda Trump’ın seçim kampanyasının 108.1 milyon dolar nakiti bulunuyor.

Nisan ayında kampanyaya başlayan Biden’ın seçim ekibinin ise sahip olduğu nakit miktarı 82.4 milyon dolar.

Trump’ın seçim ekibi Mayıs ayında 24.5 milyon dolarla Biden’ın seçim ekibinin iki katı para harcadı.

Trump’ın seçim ekibi Mayıs ayında ayrıca yasal masraflar için de yarım milyon dolar ödedi.

Biden’ın seçim kampanyası ise Mayıs ayında toplam 11.7 milyon dolar harcadı.

Biden’ın seçim ekibi ayrıca geçen hafta bazı eyaletlerde 15 milyon dolarlık reklam kampanyası düzenleneceğini de açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'
Survivor’da sürekli ismi geçiyordu! İşte o ülkeSurvivor’da sürekli ismi geçiyordu! İşte o ülke

En Çok Okunan Haberler

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Almanya’da gurbetçiler arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Almanya'da gurbetçilerin kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdı

21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korkutan koronavirüs ölümleri

Üç ülkede korkutan tablo! Giderek kötüleşiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.