Trump Seçim Bağışında Biden’ın Gerisinde

Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Mayıs ayında Trump’ın yeniden seçim kampanyası için 74 milyon dolar bağış topladı. Bu rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın topladığı bağış miktarından daha az.

Nisan ayında Trump’ın seçim kampanyası için yaklaşık 62 milyon dolar toplanmıştı.

Joe Biden ise Demokrat Parti’nin başkan adaylığını nerdeyse kesinleştirmesinden bu yana bağış miktarını arttırmış durumda.

Biden, anketlerde Trump’la arasında farkı da açıyor. Son iki anketten birinde Biden Trump’ın 14, diğerinde ise 13 puan önünde çıktı.

Mayıs ayında Biden ve Demokrat Parti Ulusal Komitesi Biden’ın seçim kampanyası için yaklaşık 81 milyon dolar bağış topladı. Bu şu ana kadar 1 ay içinde toplanan en yüksek miktar.

Bununla birlikte Trump’ın yine de Biden karşısında nakit konusunda avantajı olduğunu belirtiliyor.

Trump 2017 yılından bu yana aslında yeniden seçim kampanyası yürütüyor. Mayıs ayı sonunda Trump’ın seçim kampanyasının 108.1 milyon dolar nakiti bulunuyor.