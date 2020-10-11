Trump Seçim Etkinliklerine Geri Dönüyor

Başkan Donald Trump, doktorlarının Corona virüsü taşımadığını ve başkasına bulaştırma riski olmadığını tespit ettiğini belirtti. Trump, yeni haftayla seçim etkinliklerine dönüyor .

Trump’ın doktoru Cumartesi günü Başkan’a yapılan testte virüsü bulaştırma riskinin bulunmadığının tespit edildiğini ve virüsün tekrarladığına ilişkin kanıt olmadığını açıklamıştı.

Bununla birlikte doktoru Trump’ın test sonucunun negatif olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.

Trump Fox televizyonuna yaptığı açıklamada en yüksek testi ve en yüksek standartları geçtiğini, çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Daha fazla ilaç almadığını belirten Trump, “Bu çılgın, korkunç Çin virüsünü yendim. Bağışıklık kazanmış gibiyim” dedi.

Ancak virüse yakalanan bir kişinin ikinci kez yakalanıp yakalanmayacağı henüz bilimsel olarak netleşmiş değil. Bir kişi bağışıklık kazanmışsa bile bunun ne kadar sürdüğü de tam olarak belirlenmiş değil.

Trump ise bir an önce seçim mitinglerine yeniden geri dönmenin hesaplarını yapıyor.