Trump Seçim Etkinliklerine Geri Dönüyor

Başkan Donald Trump, doktorlarının Corona virüsü taşımadığını ve başkasına bulaştırma riski olmadığını tespit ettiğini belirtti. Trump, yeni haftayla seçim etkinliklerine dönüyor .
Trump’ın doktoru Cumartesi günü Başkan’a yapılan testte virüsü bulaştırma riskinin bulunmadığının tespit edildiğini ve virüsün tekrarladığına ilişkin kanıt olmadığını açıklamıştı.
Bununla birlikte doktoru Trump’ın test sonucunun negatif olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.
Trump Fox televizyonuna yaptığı açıklamada en yüksek testi ve en yüksek standartları geçtiğini, çok iyi durumda olduğunu kaydetti.
Daha fazla ilaç almadığını belirten Trump, “Bu çılgın, korkunç Çin virüsünü yendim. Bağışıklık kazanmış gibiyim” dedi.
Ancak virüse yakalanan bir kişinin ikinci kez yakalanıp yakalanmayacağı henüz bilimsel olarak netleşmiş değil. Bir kişi bağışıklık kazanmışsa bile bunun ne kadar sürdüğü de tam olarak belirlenmiş değil.
Trump ise bir an önce seçim mitinglerine yeniden geri dönmenin hesaplarını yapıyor.
Başkan, yeni haftanın ilk günüde Pazartesi günü Florida’da olacak. Salı günü bir diğer kararsız eyalet olarak nitelenen Pennsylvania’da, Çarşamba günü ise Iowa’da olacak.
Trump anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde. Başkan Cumartesi günü Beyaz Saray balkonundan destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı. Donald Trump siyahlar ve Latin Amerika kökenlilerden destek istedi.
Trump’ı izleyen kalabalıkta çoğunun maske taktığı dikkat çekti ancak sosyal mesafe kuralına pek de uyulmadığı gözlendi.
Trump’la birlikte geçen hafta kendisine yakın isimlerden en az 11’inin virüse yakalandığı belirtiliyor.
Trump, düzenlediği etkinliklerde maske zorunluluğu getirmemesi ve bu etkinliklerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği için eleştiriliyor.
Amerika’da Corona vakaları 8 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 215 bine yaklaşıyor.
Ülkede her gün ortalama 48 bin kişi virüse yakalanıyor. Ortabatı eyaletlerde hastaneye sevk konusunda rekor rakamlara ulaşılmış durumda.
Trump ulusal çapta Biden’ın gerisinde görünse de Amerika'da eyaletler seçimin sonucunu belirliyor. Bu nedenle kararsız olarak nitelenen eyaletlerin hangi isme oy vereceği oldukça önemli.
2016 seçimlerinde Demokrat rakibi Hillary Clinton fazla oy almasına rağmen, delege sayısında Donald Trump üstünlük sağladığı için Amerikan Başkanı olmuştu.