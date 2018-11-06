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Trump Seçim Gününü Gözlerden Uzak Geçirecek

06.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın gölgesi, yönetimini etkileyecek ara seçim sürecinin üzerinde hissedilmeye devam ediyor.Demokratlar’ın çoğunluğu alması halinde Cumhuriyeçiler’in kazanımlarının tamamen silinebileceği uyarısında bulundu.

Trump Seçim Gününü Gözlerden Uzak Geçirecek

Başkan Donald Trump’ın gölgesi, yönetimini etkileyecek ara seçim sürecinin üzerinde hissedilmeye devam ediyor. Trump seçimden önceki son günlerde de seçmenlerine seslenerek Cumhuriyetçiler’in Kongre’deki yerlerinin ‘kırılgan’ bir noktada olduğu ve Demokratlar’ın çoğunluğu alması halinde Cumhuriyeçiler’in kazanımlarının tamamen silinebileceği uyarısında bulundu.

Trump, seçim kampanyası boyunca kullandığı ırkçı ifadeler, göçmen karşıtı politikalar ve anlık olarak tasarlanan planlar vasıtasıyla, iki yıl önce başkan seçilmesini sağlayan milliyetçi kitlenin ilgisini ve desteğini de test etmiş oldu.

Pazartesi günü yapılan bir telefon konferansında seçmenlerine seslenen ve Cumhuriyetçi Parti için herşeyin risk altında olduğunu savunan Trump, “Her şey şu an çok kırılgan. Size anlattığım her şey, Demokratların gelmesi halinde tamamen yıkılıp

değiştirilebilir” dedi ve şöyle devam etti: “Nasıl davrandıklarını gördünüz! Onlara (Demokratlar’a) neler olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten artık radikalleştiler.”

Twitter’da genelde çok aktif olan Başkan Trump, Salı sabahı ülke genelinde seçim sandıklarının oylamaya açılmasıyla beraber sessiz kalmayı tercih etti. Ohio, Indiana ve Missouri eyaletlerinde gerçekleştirdiği son kitlesel mitinginlerin ardından Beyaz Saray’a dönen Trump seçim gününü burada halkın gözünden uzak geçirecek.

Donald ve Melania Trump oylarını New York’ta kullandı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump ve eşi Melania Trump oylarını New York eyaletinde erken oylama sürecinde kullandılar.

Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’in bildirdiğine göre Trump seçim günü boyunca ekibiyle telefon görüşmeleri yaparak seçimin gidişatını takip edecek ve akşam saatlerinde ise Beyaz Saray’da eşi, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

Trump, seçim arefesinde Sinclair Yayın Grubu’yla yaptığı bir röportajda, kullandığı bazı ifadelerden pişmanlık duyduğunu belirterek, “Daha yumuşak bir tonda konuşmuş olmayı isterdim. Bazen sanki başka bir şansım yokmuş gibi hissediyorum ama belki de vardır” dedi.

Ancak Trump’ın Ohio, Indiana ve Missouri’deki son mitinglerde yasadışı göçle ilgili verdiği ifadeler ve Demokratlar’a yönelik yaklaşımı hala katıydı.

Trump, Missouri’de yaptığı açıklamalarda, “Aramızdaki tezatlık bu seçimde çok net ortada. Demokratlar başıboş bir güruh üretiyor; Cumhuriyetçilerse iş üretiyor” dedi.

Trump Pazartesi günü paylaştığı bir Twitter mesajında erken oy kullanmada yaşanabilecek olası ‘yasadığı oylara’ karşı dikkatli olunması gerektiğini söylemişti. Trump daha önce de 2016 yılı başkanlık seçimlerinde milyonlarca yasadışı oyun geçerli sayıldığını ve ülke genelinde popüler çoğunluğu bu nedenle alamadığını iddia etmiş ancak kanıt göstermemişti. Araştırmalara göre seçim hilesi ABD’de çok nadir rastlanan bir durum.

Indiana eyaletinin Fort Wayne kentinde düzenlenen mitingde Trump, “Günün sonunda ben de birlik olmak istiyorum ama onları (Demokratlar’ı) delirtiyorum” dedi

Ara seçimler Trump için referandum niteliğinde

Ohio’nun Cleveland kentindeki seçmenleri önünde de konuşan Trump, bu ara seçimin sonuçlarının kendi akıbetini de belirleyeceğinin altını çizdi ve “Aslında ben de bir nevi adaylar arasındayım” dedi ve medyada sıkça görülen, bu seçimin neredeyse bir ‘referandum’ niteliğinde olduğu yönündeki ifadeleri de hatırlattı.

Trump ayrıca geçen ay Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamalarda, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimde kaybetmesi halinde ‘suçu üzerine almayacağını’ da belirtti.

Son altı gün içerisinde 11 miting düzenleyen Trump bu mitinglere özel misafirlerini de davet etti.

Amerikan halk müziği sanatçısı Lee Greenwood, Fox News yapımcısı Sean Hannity ve radyo sunucusu Rush Limbaugh ile Beyaz Saray Basın Danışmanı Sarah Huckabee Sanders ve danışmanı Kellyanne Conway ile kızı Ivanka da Trump’ın mitingleri sırasında sahneye çağırdığı isimler arasındaydı.

Trump gerek mitinglerde yaptığı açıklamalarda gerek Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Demokratlar’ın Amerika’ya sosyalizmi getirmek istedikleri ve yasadışı göçe müsaade ederek suç oranını artıracakları iddiasında bulundu.

Trump ayrıca Orta Amerika’dan gelen göç konvoyundaki sığınmacıları da ‘işgalciler’ olarak nitelendirdi.

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