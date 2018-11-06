Trump Seçim Gününü Gözlerden Uzak Geçirecek

Başkan Donald Trump’ın gölgesi, yönetimini etkileyecek ara seçim sürecinin üzerinde hissedilmeye devam ediyor. Trump seçimden önceki son günlerde de seçmenlerine seslenerek Cumhuriyetçiler’in Kongre’deki yerlerinin ‘kırılgan’ bir noktada olduğu ve Demokratlar’ın çoğunluğu alması halinde Cumhuriyeçiler’in kazanımlarının tamamen silinebileceği uyarısında bulundu.

Trump, seçim kampanyası boyunca kullandığı ırkçı ifadeler, göçmen karşıtı politikalar ve anlık olarak tasarlanan planlar vasıtasıyla, iki yıl önce başkan seçilmesini sağlayan milliyetçi kitlenin ilgisini ve desteğini de test etmiş oldu.

Pazartesi günü yapılan bir telefon konferansında seçmenlerine seslenen ve Cumhuriyetçi Parti için herşeyin risk altında olduğunu savunan Trump, “Her şey şu an çok kırılgan. Size anlattığım her şey, Demokratların gelmesi halinde tamamen yıkılıp

değiştirilebilir” dedi ve şöyle devam etti: “Nasıl davrandıklarını gördünüz! Onlara (Demokratlar’a) neler olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten artık radikalleştiler.”