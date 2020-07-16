Trump Seçim Kampanyası Sorumlusunu Değiştirdi

Trump kampanyasının liderlik konumunda bir görev değişikliği yaşanacağı, uzun süredir konuşuluyordu. Parscale, geçtiğimiz ay Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitingine beklenenden çok daha az sayıda destekçinin katılmasından sorumlu tutuluyordu. Tulsa'daki mitingden sonra Corona enfeksiyonlarının sayısının artması nedeniyle mitingde bulunan Parscale ve başka bazı kampanya yetkilileri, iki hafta boyunca kendilerini karantinaya almak zorunda kalmıştı.

Trump, Facebook'ta yaptığı açıklamada, uzun süredir kampanya sorumlusu olarak görev yapan Brad Parscale'in yerine Bill Stepien'ı getirdiğini açıkladı. Trump ayrıca Brad Parscale'ın dijital stratejiye odaklanan bir rol üstleneceğini kaydetti.

Kamuoyu yoklamalarına göre 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine dört aydan az zaman kala Demokrat Partili muhtemel rakibi Joe Biden'ın gerisine düşen Başkan Donald Trump, yeniden seçilme şansını arttırmak ve kampanyasına ivme kazandırmak amacıyla seçim kampanyası sorumlusunu değiştirdi.

Trump kampanyasına yakın bir kaynak, Başkan'ın kamuoyu yoklamalarının sonuçları nedeniyle endişeli olduğunu, Parscale'e atfen ''en gözle görülür hedefi vurduğunu'' ve Parscale'ın ''Trump’ın karşılaştığı zorluklar konusunda dürüst olduğunu'' söyledi.

Cumhuriyetçi Parti strateji uzmanı Bill Stepien, gerek Başkan Trump, gerekse damadı Jared Kushner tarafından yakından tanınan ve Trump kampanyasında giderek daha aktif rol oynamaya başlayan bir isim. Stepien, Trump kampanyasına katılmadan önce Beyaz Saray siyaset direktörüydü.

Trump, açıklamasında, hem Parscale hem de Stepien'ı 2016'daki seçim zaferine yaptıkları katkılardan ötürü övdü, ikinci kez başkanlık koltuğuna rahatlıkla oturacağını iddia etti.

Trump, ikinci kez başkan seçilme şansıyla ilgili olarak, ''Anketlerde sayılarımız yükseldiği, ekonomi iyiye gittiği, aşı ve tedavilerin yakında yola çıkacağı, Amerikalılar’ın emniyetli cadde ve sokaklara kavuşmak istediği için bunu başarmak çok daha kolay olacak'' dedi.

Trump, Demokrat Partili muhtemel rakibi Joe Biden'ın arkasında olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarını ciddiye almıyor. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan son Reuters ve Ipsos ortak anketine göre Trump, başkanlık yarışını, Biden'ın on puan gerisinde götürüyor.