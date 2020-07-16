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Trump Seçim Kampanyası Sorumlusunu Değiştirdi

16.07.2020 20:39 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, yeniden seçilme şansını arttırmak ve kampanyasına ivme kazandırmak amacıyla seçim kampanyası sorumlusunu değiştirdi

Trump Seçim Kampanyası Sorumlusunu Değiştirdi

Kamuoyu yoklamalarına göre 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine dört aydan az zaman kala Demokrat Partili muhtemel rakibi Joe Biden'ın gerisine düşen Başkan Donald Trump, yeniden seçilme şansını arttırmak ve kampanyasına ivme kazandırmak amacıyla seçim kampanyası sorumlusunu değiştirdi.

Trump, Facebook'ta yaptığı açıklamada, uzun süredir kampanya sorumlusu olarak görev yapan Brad Parscale'in yerine Bill Stepien'ı getirdiğini açıkladı. Trump ayrıca Brad Parscale'ın dijital stratejiye odaklanan bir rol üstleneceğini kaydetti.

Trump kampanyasının liderlik konumunda bir görev değişikliği yaşanacağı, uzun süredir konuşuluyordu. Parscale, geçtiğimiz ay Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitingine beklenenden çok daha az sayıda destekçinin katılmasından sorumlu tutuluyordu. Tulsa'daki mitingden sonra Corona enfeksiyonlarının sayısının artması nedeniyle mitingde bulunan Parscale ve başka bazı kampanya yetkilileri, iki hafta boyunca kendilerini karantinaya almak zorunda kalmıştı.

Trump kampanyasına yakın bir kaynak, Başkan'ın kamuoyu yoklamalarının sonuçları nedeniyle endişeli olduğunu, Parscale'e atfen ''en gözle görülür hedefi vurduğunu'' ve Parscale'ın ''Trump’ın karşılaştığı zorluklar konusunda dürüst olduğunu'' söyledi.

Cumhuriyetçi Parti strateji uzmanı Bill Stepien, gerek Başkan Trump, gerekse damadı Jared Kushner tarafından yakından tanınan ve Trump kampanyasında giderek daha aktif rol oynamaya başlayan bir isim. Stepien, Trump kampanyasına katılmadan önce Beyaz Saray siyaset direktörüydü.

Trump, açıklamasında, hem Parscale hem de Stepien'ı 2016'daki seçim zaferine yaptıkları katkılardan ötürü övdü, ikinci kez başkanlık koltuğuna rahatlıkla oturacağını iddia etti.

Trump, ikinci kez başkan seçilme şansıyla ilgili olarak, ''Anketlerde sayılarımız yükseldiği, ekonomi iyiye gittiği, aşı ve tedavilerin yakında yola çıkacağı, Amerikalılar’ın emniyetli cadde ve sokaklara kavuşmak istediği için bunu başarmak çok daha kolay olacak'' dedi.

Trump, Demokrat Partili muhtemel rakibi Joe Biden'ın arkasında olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarını ciddiye almıyor. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan son Reuters ve Ipsos ortak anketine göre Trump, başkanlık yarışını, Biden'ın on puan gerisinde götürüyor.

Trump'ın kamuoyu destek oranı, Corona virüsü salgınının on binlerce Amerikalı'nın hayatına mal olması ve milyonlarca çalışanın işini kaybetmesi nedeniyle bu yıl düşüş gösterdi. Biden ise Trump'ı pandemiyi kontrol altına almak için daha cesur ve etkili adımlar atmamakla suçluyor.

Corona pandemisinin büyük kalabalıkların bir araya gelmesini engellemesi, Trump'la özdeşleşen dev seçim kampanyası mitinglerine de sekte vurdu. Cumhuriyetçi Parti bu nedenle pandemi sonrası düzende seçim kampanyasını yeniden şekillendirmekte zorlanıyor.

Florida eyaletinin Jacksonville kentinde düzenlenmesi planlanan Cumhuriyetçi Parti ulusal kurultayıyla ilgili ayrıntılarsa kurultaya bir aydan biraz fazla süre kalan bu dönemde henüz netlik kazanmış değil. Demokrat Parti ise kurultayın delegelerin bizzat katılacakları etkinliklerinde ciddi kısıtlamalara gidiyor.

Trump'ın danışmanlarıysa kampanyanın merkezi bir mesajdan yoksun olduğu şeklindeki eleştirilerin hedefinde. Ancak danışmanlar, bunda Trump'ın da payının olduğu görüşünde. Bunun nedeni, Trump'ın Beyaz Saray'da bir dört yıl daha kalması durumunda neler yapacağını kamuoyuna iletme konusunda disiplinsiz davranması.

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