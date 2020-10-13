Trump seçim meydanlarına geri döndü

Yaklaşık 10 milyon ABD'li seçmenin de mektupla oyunu şimdiden kullandığı belirtiliyor.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi sonrası Florida eyaletinin Orlando kentinde ilk kez taraftarlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan Trump, "kendini güçlü hissettiğini" belirterek "Bu kalabalıktaki herkesi öpüyorum. Adamları ve güzel kadınları öpüyorum. Herkese kocaman bir öpücük vereceğim" diye konuştu.

Trump'ın doktoru Sean Conley, kısa bir süre önce Trump'a art arda yapılan hızlı korona testlerinin negatif sonuç verdiğini açıklamış, Trump'ın bulaştırıcı olmadığını söylemişti. Ancak Conley, testlerde neden PCR yönteminin kullanılmadığı konusunda ise bir açıklama yapmamıştı.

Florida, başkanlık seçimlerinin sonucunda etkili olabilecek kritik eyaletlerden biri. Dönemin Cumhuriyetçi Başkanı George W. Bush ile Demokratların başkan adayı Al Gore arasındaki yarışta hemen hemen eşit oy almışlar, Florida'daki oylar tekrar sayılmış ve son kararı ise Bush lehine ABD Yüksek Mahkemesi vermişti.