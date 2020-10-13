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Trump seçim meydanlarına geri döndü

13.10.2020 08:19 | Son Güncelleme

Trump, koronavirüs tedavisinin sona ermesinin ardından seçim meydanlarına geri döndü.

Yaklaşık 10 milyon ABD'li seçmenin de mektupla oyunu şimdiden kullandığı belirtiliyor.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi sonrası Florida eyaletinin Orlando kentinde ilk kez taraftarlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan Trump, "kendini güçlü hissettiğini" belirterek "Bu kalabalıktaki herkesi öpüyorum. Adamları ve güzel kadınları öpüyorum. Herkese kocaman bir öpücük vereceğim" diye konuştu.

Trump'ın doktoru Sean Conley, kısa bir süre önce Trump'a art arda yapılan hızlı korona testlerinin negatif sonuç verdiğini açıklamış, Trump'ın bulaştırıcı olmadığını söylemişti. Ancak Conley, testlerde neden PCR yönteminin kullanılmadığı konusunda ise bir açıklama yapmamıştı.

Florida, başkanlık seçimlerinin sonucunda etkili olabilecek kritik eyaletlerden biri. Dönemin Cumhuriyetçi Başkanı George W. Bush ile Demokratların başkan adayı Al Gore arasındaki yarışta hemen hemen eşit oy almışlar, Florida'daki oylar tekrar sayılmış ve son kararı ise Bush lehine ABD Yüksek Mahkemesi vermişti.

Mektupla oy kullananlarda rekor artış

Öte yandan seçimlere üç hafta kala ABD'de mektupla oy kullanan seçmenlerde rekor bir sayıya ulaşıldı. Ülkede şimdiden 10 milyondan fazla seçmenin mektupla oyunu kullandığı belirtiliyor. Ülkedeki seçim sürecini gözlemleyen Florida Üniversitesi'ne bağlı ABD Seçimleri Projesi, bu sayının 2016 yılındaki seçimlerine kıyasla çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, pandemi nedeniyle seçmenlerin seçim lokallerine gitmektense mektupla oy kullanmayı tercih ettiğini tahmin ediyor.

Trump ise "hile yapmaya elverişli" olduğunu söyleyerek mektupla oy kullanılmasına karşı olduğunu söylüyor. Gözlemcilere göre de Trump yenilgi alması durumunda sonuçları tanımamak için seçim sonuçları üzerinde şimdiden şüphe yaratmak istiyor.

Ülkedeki kamuoyu yoklamalarına göre Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden önde görünüyor.

dpa,AFP/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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