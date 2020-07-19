Trump Seçim Sonuçlarını Kabul Etmeyecek mi?

Başkan Donald Trump Kasım ayında yapılacak seçimlerin sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya, “görmem lazım” şeklinde yanıt verdi.

Trump Fox televizyonuna verdiği demeçte kanıt göstermeden posta yoluyla oy kullanmanın seçimi hileli yapacağını iddia etti.

Bu arada son olarak ABC News haber kanalı ve Washington Post gazetesinin 3 Kasım başkanlık seçimleri için yaptığı ortak anket eski başkan yardımcısı Joe Biden’ı açık ara önde gösteriyor.

Ankete göre Biden’ın kayıtlı seçmen arasında destek oranı yüzde 55 iken Trump’ın desteği yüzde 40’ta kalıyor. Geçen hafta Fox News, NBC News/Wall Street Journal ve Quinnipiac Üniversitesi’nin anketleri Biden’ı yüzde 8 ile 15 puan arasında avantajlı durumda göstermişti.

Biden’a şehir merkezleri dışındaki bölgelerde de destek oranı bir Demokrat aday için daha önce hiç olmadığı kadar yüksek.

ABC News/Washington Post anketine göre yüksek eğitimli, orta sınıfa işaret eden banliyölerdeki seçmen arasında Biden yüzde 52 ile 43 arasında desteğe sahip.