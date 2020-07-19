Trump Seçim Sonuçlarını Kabul Etmeyecek mi?

Başkan Donald Trump Kasım ayında yapılacak seçimlerin sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya, “görmem lazım” şeklinde yanıt verdi.
Trump Fox televizyonuna verdiği demeçte kanıt göstermeden posta yoluyla oy kullanmanın seçimi hileli yapacağını iddia etti.
Bu arada son olarak ABC News haber kanalı ve Washington Post gazetesinin 3 Kasım başkanlık seçimleri için yaptığı ortak anket eski başkan yardımcısı Joe Biden’ı açık ara önde gösteriyor.
Ankete göre Biden’ın kayıtlı seçmen arasında destek oranı yüzde 55 iken Trump’ın desteği yüzde 40’ta kalıyor. Geçen hafta Fox News, NBC News/Wall Street Journal ve Quinnipiac Üniversitesi’nin anketleri Biden’ı yüzde 8 ile 15 puan arasında avantajlı durumda göstermişti.
Biden’a şehir merkezleri dışındaki bölgelerde de destek oranı bir Demokrat aday için daha önce hiç olmadığı kadar yüksek.
ABC News/Washington Post anketine göre yüksek eğitimli, orta sınıfa işaret eden banliyölerdeki seçmen arasında Biden yüzde 52 ile 43 arasında desteğe sahip.
Tüm anketlerin ortalaması alındığındaysa Biden’ın bu bölgelerde yaşayan seçmen arasında yüzde 15 puanla önde olduğu ve bunun da tarihi bir oran olduğu belirtiliyor.
Biden’ın anketlere göre bu bölgelerdeki başarılı tablosu, Hillary Clinton’dan da çok daha fazla destek gördüğü yorumuna neden oluyor. Yine ABC/Washington Post’un anketine göre Trump 2016 seçimleri öncesinde söz konusu bölgelerde yüzde 45 ile 35 arası destek oranıyla Clinton’un önünde yer alıyordu.
Bu da Biden’ın Clinton’un 2016 seçimlerindeki durumundan yüzde 20 puan kadar daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.
Fox News kanalının ülke genelindeki son anketinde de Biden, Trump’tan yüzde 8 puan önde görünüyor. Biden’ın Trump’a karşı önde olduğu konular arasında yüzde 1 fark ile ekonomi de var.
Trump: ‘‘Anketler sahte’’
Başkan Trump anket sonuçları sorulduğunda ‘‘Sahte anketler’’ yorumunu yaptı. Trump, ‘‘Öncelikle kaybetmiyorum çünkü bunlar sahte anketler. 2016’da sahteydiler, şimdi daha da sahteler’’ diye konuştu.