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Trump: “Seçim Sonucu Doğru Şekilde Belirlenemeyebilir”

18.09.2020 00:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında Kasım ayındaki seçimlerde posta yoluyla oy kullanılmasını bir kez daha hedef alarak, 2020 seçiminin sonucunun hiçbir zaman doğru şekilde tespit edilemeyeceğini iddia etti. Twitter Başkan Trump’ın bu mesajına uyarı ekledi

Trump: “Seçim Sonucu Doğru Şekilde Belirlenemeyebilir”

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında Kasım ayındaki seçimlerde posta yoluyla oy kullanılmasını bir kez daha hedef alarak, 2020 seçiminin sonucunun hiçbir zaman doğru şekilde tespit edilemeyeceğini iddia etti. Twitter Başkan Trump’ın bu mesajına uyarı ekledi.

ABD Başkanı Trump Twitter’dan “Talep edilmeden gönderilen pusulaları kontrol etmek imkansız. Bu durum sistemi yabancı ülkelerin SEÇİME MÜDAHALESİNE tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak!” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı, gün içinde paylaştığı bir başka mesajda da, “Talep edilmeden seçmene ya da her nereye gönderiliyorsa gönderilen pusulalar yüzünden, bu yıl 3 Kasım’daki seçimlerin sonuçları doğru şekilde tespit edilemeyebilir. Bazıları da bunu istiyor. Bu pusula çılgınlığını durdurun” diye yazdı.

ABD seçimlerini uzun süre inceleyen ve araştıran seçim uzmanları, posta yoluyla oy kullanılmasında nadiren usulsüzlük vakası yaşandığına dikkat çekiyor.

Twitter, ABD Başkanı Trump’ın posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin herhangi bir kanıta dayanmayan iddialarını dile getirdiği mesajlara uyarı notu ekledi. Başkan’ın mesajına iliştirilen notta posta yoluyla oy kullanılmasının nasıl güvenli olduğunu öğrenin diyerek bir link paylaşıldı.

ABD’de on altı eyalet posta yoluyla oy kullanılması için bir gerekçe gösterilmesini şart koşuyor. Geri kalan 34 eyaletse kayıtlı her seçmenin posta yoluyla oy kullanmasına imkan veriyor.

ABD Başkanı Trump ise, herhangi bir kanıta dayandırmadan, posta yoluyla oy kullanılması uygulamasının herhangi bir gerekçe olmadan genele yayılmasının seçimi usulsüzlüğe açık hale getireceğini savunuyor.

2016 yılında Trump’ın kazandığı seçimlerde her dört oydan biri posta yoluyla kullanılmıştı.

3 Kasım’daki seçimlerin ABD’nin posta yoluyla oy kullanılması konusunda en büyük sınavını vermesi bekleniyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti milyonlarca Amerikalı’nın oy kullanma haklarını nasıl kullanacağını belirleyecek davalarda karşı karşıya gelmiş durumda.

Trump’ın seçim kampanyası Ağustos ayından bu yana Nevada, New Jersey ve Montana’da posta yoluyla oy kullanılması aleyhinde dava açmıştı.

Biden’ın kampanya sözcüsü: “ABD hükümeti izinsiz bulunanların Beyaz Saray’dan çıkarılması kapasitesine sahiptir “

Trump’ın rakibi Joe Biden’ın kampanyası ABD Başkanı’nın mesajına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Biden’ın kampanya sözcüsü Andrew Bates tarafından yapılan açıklamada, “Seçim sonucunu Amerikan halkı belirleyecek. ABD hükümeti, izinsiz bulunanların Beyaz Saray’dan çıkarılması kapasitesine sahiptir” dedi.

Son verilere göre, posta yoluyla oy kullanılmasını benimseyen Demokrat seçmen sayısı Cumhuriyetçi seçmen sayısına göre daha fazla.

Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın Kasım ayına kadar posta yoluyla kullanılan daha fazla sayıda oyu toplamasından ve pandeminin seçim günü katılımı olumsuz etkilemesi halinde aradaki farkın kapatılmasının zorlaşacağından kaygı duyuyor.

Posta Hizmetleri'ndeki değişikliklere mahkeme engeli

ABD Posta Hizmetleri'nde seçimler öncesinde ülke genelinde hizmetleri yavaşlatan bazı değişiklikler tepkiyle karşılanmış, 14 eyalet Trump yönetimine ve ABD Posta Hizmetleri'ne dava açmıştı.

Washington eyaletinde yargıç Stanley Bastian, ülke genelinde posta hizmetlerini yavaşlatan değişikliklerin Posta Hizmetleri'nin verimliliğine yönelik siyasi amaçlı saldırı olarak niteleyerek, değişiklikleri bloke etti.

Eyaletler açtıkları davalarda Posta Hizmetleri'nin oy postalarının Öncelikli Posta kategorisinde değerlendirilmesini talep etmişti.

Başkan Trump'ın seçim kampanyasına ve Cumhuriyetçi Parti'ye önemli miktarda bağışta bulunduğu bilinen ABD Posta Hizmetleri Müdürü Louis DeJoy, gelen tepkiler üzerine yapılması planlanan değişikliklerin bazılarını askıya aldığını açıklamıştı.

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