Trump: “Seçim Sonucu Doğru Şekilde Belirlenemeyebilir”

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında Kasım ayındaki seçimlerde posta yoluyla oy kullanılmasını bir kez daha hedef alarak, 2020 seçiminin sonucunun hiçbir zaman doğru şekilde tespit edilemeyeceğini iddia etti. Twitter Başkan Trump’ın bu mesajına uyarı ekledi.

ABD Başkanı Trump Twitter’dan “Talep edilmeden gönderilen pusulaları kontrol etmek imkansız. Bu durum sistemi yabancı ülkelerin SEÇİME MÜDAHALESİNE tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak!” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı, gün içinde paylaştığı bir başka mesajda da, “Talep edilmeden seçmene ya da her nereye gönderiliyorsa gönderilen pusulalar yüzünden, bu yıl 3 Kasım’daki seçimlerin sonuçları doğru şekilde tespit edilemeyebilir. Bazıları da bunu istiyor. Bu pusula çılgınlığını durdurun” diye yazdı.

ABD seçimlerini uzun süre inceleyen ve araştıran seçim uzmanları, posta yoluyla oy kullanılmasında nadiren usulsüzlük vakası yaşandığına dikkat çekiyor.

Twitter, ABD Başkanı Trump’ın posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin herhangi bir kanıta dayanmayan iddialarını dile getirdiği mesajlara uyarı notu ekledi. Başkan’ın mesajına iliştirilen notta posta yoluyla oy kullanılmasının nasıl güvenli olduğunu öğrenin diyerek bir link paylaşıldı.