Trump Seçim Yolsuzluğu İddiasında Israrlı

ABD’de başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirme girişimlerinde şimdiye kadar ardı ardına yenilgiler alan Başkan Donald Trump, seçimlerde büyük çaplı yolsuzluk olduğu yönündeki iddialarında ısrarını hala sürdürüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden’ın seçilmiş başkan ilan edilmesinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, Trump hala yenilgiyi kabul etmiş değil ve bazı çekişmeli eyaletlerde davalarla ya da yeniden sayım girişimleriyle sonuçları geçersiz kılmaya veya değiştirmeye çabalıyor. Ancak şu ana kadar Trump kampanyası, yolsuzluk iddialarına ilişkin henüz herhangi bir somut delil ortaya koymadı.

Trump şu ana kadar çabalarında pek başarı sağlayamadı. En son Georgia’nın Cumhuriyetçi eyalet sekreteri Brad Raffensberger de, tüm oyların elle sayımı neticesinde Biden’ın, Georgia eyaletinde kazanan olarak ilan edildiğini açıkladı. Biden Cumhuriyetçiler’in güçlü olduğu güney eyaletlerinden Georgia’da 30 yıla yakın süredir galip gelen ilk Demokrat başkan adayı oldu.

Trump’ın girişimlerine bir darbe de Michigan eyaleti kongresinin önde gelen iki Cumhuriyetçi üyesinden geldi. Michigan Senatosu Çoğunluk Lideri Mike Shirkey ve Temsilciler Meclisi Başkanı Lee Chatfield ortak bir açıklama yaparak, Biden’ın kazandığı eyalette seçimin sonucunu değiştirecek bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.