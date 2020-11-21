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Trump Seçim Yolsuzluğu İddiasında Israrlı

21.11.2020 20:53 | Son Güncelleme:
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Trump Seçim Yolsuzluğu İddiasında Israrlı

ABD’de başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirme girişimlerinde şimdiye kadar ardı ardına yenilgiler alan Başkan Donald Trump, seçimlerde yolsuzluk olduğu iddialarında ısrarını sürdürüyor

ABD’de başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirme girişimlerinde şimdiye kadar ardı ardına yenilgiler alan Başkan Donald Trump, seçimlerde büyük çaplı yolsuzluk olduğu yönündeki iddialarında ısrarını hala sürdürüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden’ın seçilmiş başkan ilan edilmesinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, Trump hala yenilgiyi kabul etmiş değil ve bazı çekişmeli eyaletlerde davalarla ya da yeniden sayım girişimleriyle sonuçları geçersiz kılmaya veya değiştirmeye çabalıyor. Ancak şu ana kadar Trump kampanyası, yolsuzluk iddialarına ilişkin henüz herhangi bir somut delil ortaya koymadı.

Trump şu ana kadar çabalarında pek başarı sağlayamadı. En son Georgia’nın Cumhuriyetçi eyalet sekreteri Brad Raffensberger de, tüm oyların elle sayımı neticesinde Biden’ın, Georgia eyaletinde kazanan olarak ilan edildiğini açıkladı. Biden Cumhuriyetçiler’in güçlü olduğu güney eyaletlerinden Georgia’da 30 yıla yakın süredir galip gelen ilk Demokrat başkan adayı oldu.

Trump’ın girişimlerine bir darbe de Michigan eyaleti kongresinin önde gelen iki Cumhuriyetçi üyesinden geldi. Michigan Senatosu Çoğunluk Lideri Mike Shirkey ve Temsilciler Meclisi Başkanı Lee Chatfield ortak bir açıklama yaparak, Biden’ın kazandığı eyalette seçimin sonucunu değiştirecek bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Ortak açıklamada Shirkey ve Chatfield, “Yasama organı liderleri olarak, kanunlara uyacağız ve Michigan’ın seçiciler kuruluna dair normal süreci takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

Başkan Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada, medyanın bu açıklamayı yanlış yorumladığını savundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, “Dev çapta seçim yolsuzluğu ortaya çıkarılacak” diye yazdı.

“Trump’tan yeni taktik”

Georgia’da sonuçların açıklanmasından sonra Trump kampanyasının eyalette yeniden sayım talep etmek için önünde iki iş günü var. Trump’ın hukuk ekibi, eyalette dava açmayı planladıklarını daha önce açıklamıştı ancak henüz ayrıntı vermedi.

Reuters’ın haberine göre, mahkemelerde alınan bir dizi yenilginin ardından Trump kampanyasının yeni taktiği, Biden’ın kazandığı çekişmeli eyaletlerde Cumhuriyetçiler’in kontrolunda olan yasama meclislerini sonuçları tanımama ve Trump’ı kazanan ilan etmeye ikna etme çabasını içeriyor. Haber, söz konusu planla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen üç kişiye dayandırılıyor.

Habere göre, bu çaba şimdi Michigan ve Pennsylvania eyaletlerine odaklanmış durumda ancak bu iki eyalette de sonuçlar tersine çevrilse bile Trump’ın delege sayısında Biden’ın önüne geçmesi için bir eyalette daha sonuçları değiştirmesi gerekiyor. Eğer bu olursa Amerikan modern tarihinde bir ilk yaşanmış olacak.

Bazı gruplar da kendi karşı davalarını açıyor.

Cuma günü Michigan eyaletinin Detroit kentinde bir grup siyah seçmen ve seçmen hakları örgütü federal mahkemede dava açarak, Trump ve kampanyasını 1965 tarihli Seçmen Hakları Yasası’nı ihlal etmekle suçladı.

Bu arada, resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden de Cumartesi gününü geçiş süreci danışmanlarıyla geçiriyor. Biden, Trump’ın sonuçları değiştirme girişimlerini “tam bir sorumsuzluk” şeklinde nitelemişti.

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