Trump ‘Seçim Yolsuzluğu’ Oturumunda Konuşacak

Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Pennsylvania eyaletinin Gettysburg kentinde Cumhuriyetçi eyalet yetkilileri tarafından düzenlenen, seçim sonuçlarının ele alınacağı kamuya açık bir oturuma katılacak. Etkinliğe fiziksel olarak katılmaktan vazgeçen Başkan Donald Trump ise eyalet senatosuna uzaktan hitap edeceği bir konuşma yapacak. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Trump, ‘‘2020 seçimlerinde yaşanan büyük seçmen yolsuzluğu’’ hakkında konuşacağını belirtti.

Eyalet senatosunda çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler’in düzenlediği oturumda, 3 Kasım seçimleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları ele alınacak. Eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer seçimlerde yaygın yolsuzluk olduğuna dair bulgu olmadığını bildirmişti. Hem federal mahkeme hem de Pennsylvania Yüksek Mahkemesi seçim sonuçlarının onaylanmasının önlenmesi için açılan davaları reddetmişti. Pennsylvania eyaleti seçim sonuçlarını Salı günü resmen onaylamış ve eyaleti Demokrat Joe Biden’ın kazandığı kesinleşmişti. Pennsylvania’nın 20 Seçici Kurul üyesi bulunuyor. ABD’de başkanlık seçimlerine katılan bir adayın zafer kazanması için 270 Seçici Kurul üyesinin oyunu kazanması gerekiyor. Biden şu an 306 Seçici Kurul üyesinin oyuna sahip.