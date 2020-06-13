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Trump: ‘’Seçimi Kaybedersem Başka Şeyler Yaparım’’

13.06.2020 00:40 | Son Güncelleme

Başkan Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde ‘’başka şeyler yapacağını’’ söyledi. Demokrat rakibi Joe Biden, Başkan Trump’ın seçimlerde hile yapabileceğini ve seçimi kaybetse dahi Beyaz Saray’ı terk etmeyi reddedebileceğini savunmuştu

Trump: ‘’Seçimi Kaybedersem Başka Şeyler Yaparım’’

Başkan Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde ‘’başka şeyler yapacağını’’ söyledi. Seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden hafta ortasındaki bir açıklamasında, Başkan Trump’ın hile yapabileceği ve seçimi kaybetse dahi Beyaz Saray’ı terk etmeyi reddedebileceğini savunmuştu.

Fox News televizyonuna konuşan Trump, ‘’Elbette eğer kazanmazsam, kazanmam. Gider başka şeyler yaparım’’ dedi.

Seçim tarihi yaklaştıkça aralarındaki rekabetin dozu da giderek sertleşen Trump ve Biden, birbirlerini hileli yollardan zafere ulaşmaya çalışmakla suçluyor.

Ülke genelindeki anketlerin çoğunda başkanlık yarışını önde götürdüğü görünen Biden, hafta içinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, en büyük endişesinin Trump’ın seçimleri ‘’çalma’’ girişiminde bulunması ihtimali olduğunu söylemişti. Trump’ın ne şekilde bunu yapabileceğini düşündüğü konusunda ayrıntı vermeyen Biden, Trump’ın seçimleri kaybetmesi, ama sonuçları kabul etmemesi halinde Beyaz Saray’dan askerlerin eşliğinde çıkarılabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Fox News’a açıklamaları, seçim sonuçlarını kabul edeceğinin sinyalini verse de Trump, bunu açıkça söylemedi. Başkan’ın seçim kampanyasının sözcüsü Tim Mortaugh ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın sonuçları kabul edeceğini belirtti.

Başkan Trump, Demokratlar'ı, seçimlere hile karıştırmanın bir yolu olarak posta yoluyla oy kullanma yöntemini yaygınlaştırmaya çalışmakla suçlarken, Biden da Cumhuriyetçilerin seçmenlere baskı yapmasını engellemek için ülke genelindeki oy verme merkezlerine avukatlar konuşlandırma sözü verdi. Seçim uzmanları ve yetkililer, 3 Kasım’da gerilimli bir seçim gecesi yaşanması ihtimaline dikkat çekiyor.

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