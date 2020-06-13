Trump: ‘’Seçimi Kaybedersem Başka Şeyler Yaparım’’

Başkan Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde ‘’başka şeyler yapacağını’’ söyledi. Seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden hafta ortasındaki bir açıklamasında, Başkan Trump’ın hile yapabileceği ve seçimi kaybetse dahi Beyaz Saray’ı terk etmeyi reddedebileceğini savunmuştu.

Fox News televizyonuna konuşan Trump, ‘’Elbette eğer kazanmazsam, kazanmam. Gider başka şeyler yaparım’’ dedi.

Seçim tarihi yaklaştıkça aralarındaki rekabetin dozu da giderek sertleşen Trump ve Biden, birbirlerini hileli yollardan zafere ulaşmaya çalışmakla suçluyor.

Ülke genelindeki anketlerin çoğunda başkanlık yarışını önde götürdüğü görünen Biden, hafta içinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, en büyük endişesinin Trump’ın seçimleri ‘’çalma’’ girişiminde bulunması ihtimali olduğunu söylemişti. Trump’ın ne şekilde bunu yapabileceğini düşündüğü konusunda ayrıntı vermeyen Biden, Trump’ın seçimleri kaybetmesi, ama sonuçları kabul etmemesi halinde Beyaz Saray’dan askerlerin eşliğinde çıkarılabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.