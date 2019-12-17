‘Trump Seçimi Kazanmak İçin Ekonomiye Güveniyor’

Düşünce kuruluşu Mises Ensititüsü'nden iktisatçı Ryan McMaken, Başkan Clinton döneminden bu yana ekonominin seçimlerde belirleyici rol oynadığının varsayıldığını ve bu varsayımın büyük oranda doğru olduğunu söylüyor. Ancak McMaken, Trump'ın kendisinden önce gelen başkanların yüzleşmek durumunda kalmadığı bir kültür savaşıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. Uzman, tüketici güveni konusunda derin bir partizan bölünme olduğunun da altını çiziyor.

İktisatçılar ve siyaset uzmanlarıysa bu mesajın Trump'ın Ocak 2021 sonrasında başkanlık makamında kalmasını sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bölünmüş durumda.

Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında, siyasi mitinglerde ve gazetecilere yaptığı açıklamalarda Amerikan ekonomisinin gösterdiği performansı, borsalardaki yükselişi, düşük işsizlik oranını ve vergi kesintisi uygulamasını ön plana çıkarıyor.

Neredeyse 30 yıl sonra Başkan Trump da 2020'de bu basit mesajın Demokrat Partili rakibi karşısında üstünlük sağlamasına yardım edeceğine inanıyor.

”It's the economy, stupid,” ”Bütün mesele ekonomi,” 1992 seçimlerinde Demokrat Parti başkan adayı Bill Clinton'ın dönemin başkanı George H.W. Bush'u mağlup etmesini sağlayan, ekonominin siyasette ve seçimlerde ne kadar belirleyici bir etken olduğunu gösteren kampanya sloganlarından biriydi.

Washington'daki düşünce kuruluşu American Enterprise Institute'den uzman James Pethokoukis ise ekonominin diğer tüm konuların üzerinde olduğu şeklindeki görüşe temkinli yaklaşıyor:

Pethokoukis, ”Güçlü bir ekonomi tek başına seçimi kazanmanızı garanti altına almaz. Seçmenler, gayrisafi milli hasıla, istihdam ve maaş artışı dahil her alanda ekonominin olağanüstü büyüme gerçekleştirdiği bir on yıldan sonra yapılan 2000 yılı seçimlerine dönüp bakıyor. Clinton'ın yardımcısı Al Gore, her şeye rağmen 2000'de George W. Bush'a mağlup olmuştu,” diyor.

McMaken, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve Ohio gibi seçimin başabaş gittiği eyaletlerde 2016'da Trump'ı destekleyen seçmenlerin ekonomik durumunun, Başkan Trump'a bir kez daha oy verecek kadar iyi olup olmadığını sorguluyor.

Pethokoukis ise genel olarak bakıldığında, ”Eğer Donald Trump'sanız ekonomik durum seçimlere girmek için iyi,” diyor.

Kasım 2020'deki seçimlerden önce ekonominin gidişatı hakkında bazı kaygıları olduğu söylenen Trump'ın daha fazla vergi kesintisi, yeniden müzakere edilen Kuzey Amerika ticaret anlaşmasının Kongre'den geçirilmesi ve faiz oranlarını düşürmesi için Merkez Bankası'na baskı uygulamaya devam etmesi bekleniyor.