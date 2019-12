‘Trump Seçimi Kazanmak İçin Ekonomiye Güveniyor’

”It's the economy, stupid,” ”Bütün mesele ekonomi,” 1992 seçimlerinde Demokrat Parti başkan adayı Bill Clinton'ın dönemin başkanı George H.W. Bush'u mağlup etmesini sağlayan, ekonominin siyasette ve seçimlerde ne kadar belirleyici bir etken olduğunu gösteren kampanya sloganlarından biriydi.

Washington'daki düşünce kuruluşu American Enterprise Institute'den uzman James Pethokoukis ise ekonominin diğer tüm konuların üzerinde olduğu şeklindeki görüşe temkinli yaklaşıyor:

Pethokoukis, ”Güçlü bir ekonomi tek başına seçimi kazanmanızı garanti altına almaz. Seçmenler, gayrisafi milli hasıla, istihdam ve maaş artışı dahil her alanda ekonominin olağanüstü büyüme gerçekleştirdiği bir on yıldan sonra yapılan 2000 yılı seçimlerine dönüp bakıyor. Clinton'ın yardımcısı Al Gore, her şeye rağmen 2000'de George W. Bush'a mağlup olmuştu,” diyor.

McMaken, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve Ohio gibi seçimin başabaş gittiği eyaletlerde 2016'da Trump'ı destekleyen seçmenlerin ekonomik durumunun, Başkan Trump'a bir kez daha oy verecek kadar iyi olup olmadığını sorguluyor.

Pethokoukis ise genel olarak bakıldığında, ”Eğer Donald Trump'sanız ekonomik durum seçimlere girmek için iyi,” diyor.

Kasım 2020'deki seçimlerden önce ekonominin gidişatı hakkında bazı kaygıları olduğu söylenen Trump'ın daha fazla vergi kesintisi, yeniden müzakere edilen Kuzey Amerika ticaret anlaşmasının Kongre'den geçirilmesi ve faiz oranlarını düşürmesi için Merkez Bankası'na baskı uygulamaya devam etmesi bekleniyor.