HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trump: ''Seçimin Çalınmasına İzin Veremeyiz''

Trump: ''Seçimin Çalınmasına İzin Veremeyiz''

06.11.2020 04:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Demokratlar'ı 3 Kasım başkanlık seçimini ''çalmaya'' çalışmakla suçladı

Trump: ''Seçimin Çalınmasına İzin Veremeyiz''

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Demokratlar’ı 3 Kasım başkanlık seçimini “çalmaya çalışmakla” suçladı. Trump, ‘‘Yasal oyları sayarsanız seçimi kolaylıkla kazandım, yasa dışı oyları sayarsanız seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar’’ dedi. Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi eyaletlerde tarihi zaferler elde ettiklerini belirten Trump, seçimlerden önce kamuoyu yoklaması yapan anketleri de eleştirdi. Trump anketlerin seçmeni baskı altına almak amacıyla yanıltıcı sonuçlar verdiğini öne sürdü.

‘‘Anketler seçimlere müdahaleydi’’ diyen Trump, seçmenlerin evde kalması, ilüzyon yaratılması amacıyla kullanıldığını belirttiği anketlerin Amerikan tarihinde daha önce hiç bu kadar baskı amacıyla kullanılmadığını savundu.

Demokrat Parti’nin büyük bağışçıların, büyük medya şirketlerinin ve teknoloji şirketlerinin partisi olduğunu söyleyen Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ise Amerikalı işçilerin partisi olduğunu kaydetti.

‘‘Gözlemcilerimiz oy sayım noktalarına alınmadı’’

Kilit eyaletlerdeki duruma değinen Trump oy sayımının tamamlanmadığı bu eyaletlerde ‘‘Biz kazanıyorduk ama birden puanlarımız düşmeye başladı. Gözlemcilerimiz oy sayım noktalarına alınmadı. Bunun için mahkemeye başvurduk. Büyük bir dava kazandık. Bu sürecin ne kadar haksız olduğunu gösteren çok sayıda dava açtık’’ dedi.

Trump, seçimlerle ilgili dava sürecinin Anayasa Mahkemesi’nde sonuçlanabileceğini belirtti.

Posta yoluyla oy kullanmanın ne kadar yolsuzluğa açık bir yöntem olduğuna daha önce de her fırsatta dikkat çektiğini belirten Trump, ‘‘Bir seçimin böyle çalınmasına izin veremeyiz’’ dedi.

Demokratlar için ‘‘Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna baktılar ve o oyları buldular’’ diyen Trump, ‘‘Seçim gecesi Kuzey Carolina’da öndeydik. Hala da öndeyiz ama o kadar farkla değil, çünkü bir anda oy pusulaları buluyorlar. Bu geç gelen oy pusulalarının tek yanlı olması da şaşırtıcı’’ diye konuştu.

Georgia ve Pennsylvania’daki oy sayım sürecini de eleştiren Trump, ‘‘Georgia’da seçim gecesi çok farkla yenerken şimdi neredeyse geride kalacağız. Alakasız bir noktada bir boru patladı ve sayımı 4 saat durdurdular. Bu eyalette seçim mekanizması Demokratlar tarafından yönetiliyor’’ dedi.

Michigan’da ve Wisconsin’de de önde giderken geride kaldıklarını belirten Trump, ‘‘Arizona’yı kazanacak gibi görünüyoruz, hedefimiz seçimin bütünlüğünü korumak, yolsuzluk ve hırsızlık olmadığından emin olmak’’ dedi.

Kısa zamanda birçok yolsuzluğun ihbar edileceğini öne süren Trump, Pennsylvania eyaletinin Philedalphia kenti için ‘‘ülkenin en çok yolsuzluk olan yeri’’ ifadesini kullandı.

‘‘Camlar kartonla kapatıldı’’

Trump, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi seçim gözlemcilerinin oy sayım noktalarına alınmadığını, camların kartonlarla kapatıldığını iddia etti.

Georgia’da ise oyların seçim gününden sonra gelmesi halinde geçersiz olacağını öngören yasaya rağmen bazı oyların seçim gününden sonra geldiğini öne süren Trump, ‘‘Çok kötü şeyler yapıldı, bunların hepsi rapor edilecek’’ dedi.

Trump, Michigan’da da sandık çalışanlarının oyları kopyaladığını iddia etti. Burada da gözlemcilerin oy sayım noktasına alınmadığını öne süren Trump bazı yasal gözlemcilerin sayımı görebilmek için dürbün kullanmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Trump sözlerini, ‘‘Her gün korku hikayeleri duyuyoruz. Bu, Cumhuriyetçilerin kazanması ya da Demokratlar’ın kazanması; Joe’nun (Biden) ya da benim kazanmam meselesi değil. Ülkemize bunun olmasına izin veremeyiz’’ diye bitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Kahreden kaza! İkisi de daha 18 yaşındaydıKahreden kaza! İkisi de daha 18 yaşındaydı
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Türkiye'yi nasıl etkiler? Biden seçimi kazanırsa...
Türkiye'yi nasıl etkiler? Biden seçimi kazanırsa...
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Tuzla’da apartman dairesi alev alev yandı
Tuzla’da apartman dairesi alev alev yandı
Balıkesir'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Balıkesir'de korkutan yangın
Samsun’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kahreden kaza! İkisi de daha 18 yaşındaydı
CNN Türk canlı yayınında kavga! Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e: Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'yıkım ve tahliye' kararına tepki
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırgan ve hukuk dışı!
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.