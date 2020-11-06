Trump: ''Seçimin Çalınmasına İzin Veremeyiz''

Demokrat Parti’nin büyük bağışçıların, büyük medya şirketlerinin ve teknoloji şirketlerinin partisi olduğunu söyleyen Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ise Amerikalı işçilerin partisi olduğunu kaydetti.

‘‘Anketler seçimlere müdahaleydi’’ diyen Trump, seçmenlerin evde kalması, ilüzyon yaratılması amacıyla kullanıldığını belirttiği anketlerin Amerikan tarihinde daha önce hiç bu kadar baskı amacıyla kullanılmadığını savundu.

Kilit eyaletlerdeki duruma değinen Trump oy sayımının tamamlanmadığı bu eyaletlerde ‘‘Biz kazanıyorduk ama birden puanlarımız düşmeye başladı. Gözlemcilerimiz oy sayım noktalarına alınmadı. Bunun için mahkemeye başvurduk. Büyük bir dava kazandık. Bu sürecin ne kadar haksız olduğunu gösteren çok sayıda dava açtık’’ dedi.

Trump, seçimlerle ilgili dava sürecinin Anayasa Mahkemesi’nde sonuçlanabileceğini belirtti.

Posta yoluyla oy kullanmanın ne kadar yolsuzluğa açık bir yöntem olduğuna daha önce de her fırsatta dikkat çektiğini belirten Trump, ‘‘Bir seçimin böyle çalınmasına izin veremeyiz’’ dedi.

Demokratlar için ‘‘Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna baktılar ve o oyları buldular’’ diyen Trump, ‘‘Seçim gecesi Kuzey Carolina’da öndeydik. Hala da öndeyiz ama o kadar farkla değil, çünkü bir anda oy pusulaları buluyorlar. Bu geç gelen oy pusulalarının tek yanlı olması da şaşırtıcı’’ diye konuştu.

Georgia ve Pennsylvania’daki oy sayım sürecini de eleştiren Trump, ‘‘Georgia’da seçim gecesi çok farkla yenerken şimdi neredeyse geride kalacağız. Alakasız bir noktada bir boru patladı ve sayımı 4 saat durdurdular. Bu eyalette seçim mekanizması Demokratlar tarafından yönetiliyor’’ dedi.