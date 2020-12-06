Trump seçimin kazananı olduğu iddialarını sürdürdü

Georgia'daki mitingde konuşan Trump, dört yıl sonra yeniden aday olabileceğinin sinyalini de verdi.ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kaybedeni olduğunun kesinlik kazanmasının ardından ilk kez Cumhuriyetçilerin organize ettiği bir seçim mitingine katıldı. Georiga'da ikinci tura kalan Senato seçimleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin manipülasyon ve hile iddialarını yineledi. Eyaletin Valdosta kentinde konuşan Trump, "Bizi aldattılar ve bizim seçimimizi manipüle ettiler. Ama yine de biz kazanacağız" diye konuştu.

Trump konuşmasında dört yıl sonra yeniden başkanlığa aday olabileceğinin sinyalini de verdi. Biden'ın başkanlığını hukuki yollarla engelleyememesi halinde Beyaz Saray'ı "geri kazanacağını" söyleyen Trump, "Ve 2024 yılı... Umarım ki yeniden aday olmak zorunda kalmam; Beyaz Saray'ı geri kazanacağız" dedi. ABD'deki yasalara göre, Trump ancak başkanlık görevinin sona ermesi halinde yeniden başkanlığa aday olabilir. Yasalara göre, ABD başkanının görev süresi birbirini takip etmek zorunda olmayan her biri dört yıllık iki dönem ile sınırlı.