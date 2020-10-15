Trump Seçimin Kritik Eyaletlerinden Iowa’da

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimleri öncesinde Çarşamba günü seçimin kritik eyaletlerinden Iowa’da, Des Moines kentindeki havaalanında miting düzenledi. Demokrat aday Joe Biden’ın ise bağışçılarla yapılan sanal toplantıya katıldığı kampanya yetkilileri tarafından belirtildi.

Iowa’da Demokrat aday Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştiren Trump, Biden’ın eski başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sayesinde Çin, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden milyonlarca dolar para aldığını öne sürdü. Trump, ‘‘Amerika soyulurken Biden’lar zengin oldu’’ dedi.

Trump Demokrat Parti’ye destek veren Cumhuriyetçiler’e işaret ederek, ‘‘Bizim partimizi mali olarak desteklemesi gerekenler onun partisini destekliyor, ama ben onları istemiyorum, onlara hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı’’ dedi. Trump, ‘‘Onlar Amerikalı işçilere ihanet ettiler, Amerikan değerlerini çiğnediler, Amerikan orta sınıfını ezdiler’’ diye konuştu.

Demokratlar’ı Amerika’yı sonu gelmeyen savaşlara sokmakla suçlayan Trump, Afganistan’daki askerlerin ülkeye geri dönmekte olduğunu, Suriye’deki askerlerin de ülkeye döndüğünü söyledi. Trump, ‘‘Suriye’de IŞİD’in halifeliğini yüzde 100 ezdik’’ diye konuştu.

Trump, Perşembe günü Kuzey Carolina ve Florida’da, Cuma günü Georgia ve Cumartesi günü ise Michigan ve Wisconsin’de olacak.