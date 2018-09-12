Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, "seçimlere müdahale eden yabancılara yaptırım uygulanmasını" öngören tasarıyı onayladı.

Trump tarafından onaylanan tasarıyla birlikte ABD seçimlerine karıştığı söylenen kişi veya kurumlar cezalandırılabilecek.

İzin verilen yaptırımlar arasında varlıkları dondurma ve ABD mali sisteminin dışında tutulma da yer alıyor.

Bolton, yaptırımların ABD içerisine propaganda yapan kişi ve kurumlara da getirilebileceğini açıkladı.

