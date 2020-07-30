Trump Seçimlerin Ertelenmesi Fikrini Ortaya Attı

Başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin ertelenmesi fikrini ortaya attı.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yineleyerek, “oylar güvenli kullanılana kadar” seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirdi.

Trump mesajında, “Kapsamlı şekilde posta yoluyla oy kullanma nedeniyle 2020 seçimleri tarihin en kusurlu ve hileli seçimi olacak. ABD açısından büyük bir utanç kaynağı oluşturacak. İnsanlar düzgün, güvenli ve emniyetli biçimde oy kullanabilene kadar seçimler ertelense?” diye yazdı.

Başkan Trump’ın, seçimlerin ertelenmesi fikrini dile getirmesine Beyaz Saray yetkililerinden henüz bir yorum gelmedi.

ABD’de seçim tarihi Anayasal güvence altında ve değişiklik için Kongre’nin karar alması gerekiyor.

Başkan Trump bir süredir, Corona virüsü salgını nedeniyle ön seçimlerde sıklıkla kullanılan posta yoluyla oy kullanma yönteminin meşruiyetini sorgulayan açıklamalarda bulunuyor. Herhangi bir kanıt ortaya koymadan, seçimlere hile karıştırılacağı iddialarını zaman zaman gündeme getiren Trump, seçimi kaybetmesi halinde resmi sonuçları kabul edip-etmeyeceği konusunda da bugüne kadar net bir açıklama yapmadı.

Trump’ın seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olması öngörülen Joe Biden dahil Demokratlar’ın, Trump’ın 3 Kasım seçimlerine müdahale edebileceği endişeleri nedeniyle seçmenleri ve seçimleri korumak için hazırlıklar yapmaya başladıkları belirtilmişti.

Son anketlere göre Başkan Trump, hem ülke genelinde hem de çekişmeye sahne olması beklenen eyaletlerde Biden’ın gerisinde görünüyor.

