Trump Seçmenlere Oy Pusulası Gönderen Valiye Dava Açtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası, New Jersey Valisi’nin eyaletteki tüm seçmenlere posta yoluyla kullanılacak oy pusulası gönderme kararına karşı dava açtı.

Demokrat Vali Phil Murphy’nin Corona virüsü salgını nedeniyle aldığı ve Salı günü açıkladığı karar Başkan Trump ve kampanyasını yürüten yetkililerin tepkilerine yol açtı.

Eyalet yönetimi tarafından kararnameyle verilen kararın geçersiz sayılması için açılan davada valinin kararının ‘yasadışı’ olduğu savunuldu.

Trump’ın seçim kampanyası yetkilileri dava dilekçelerinde Vali Murphy’nin seçimde oy kullanma yöntemiyle ilgili aldığı kararın eyalet meclisi tarafından alınması gereken bir karar olduğu ve yapılan değişikliğin “yurttaşların oy kullanma haklarını ihlal edeceği” iddia edildi.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde bazı eyaletler tamamen posta yoluyla oy kullanma yöntemine başvururken, diğerleri de bu yöntemi tercih olarak sunuyor. Başkan Trump ise bunun geniş çaplı bir hileye neden olacağı görüşünde.