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Trump şehrinin temeli atıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 22:29 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in işgal ettiği Golan Tepelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyacak şehrin temelini attı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanıyan ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür olarak, Trump’ın adına bir yerleşim yeri açacağını ilan etmişti.

Trump şehrinin temeli atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in işgal ettiği Golan Tepelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyacak şehrin temelini attı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanıyan ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür olarak, Trump’ın adına bir yerleşim yeri açacağını ilan etmişti. Bugün Netanyahu, “Ramat Trump” adlı yerleşim yerinin temelini attı.
Temel atma töreninde konuşan Netanyahu, “Geçtiğimiz 10 yılda Suriye sınırında olmasaydık, neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu uzantısı olan Hizbullah’ın sınıra ve genel olarak Suriye’ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Trump, 25 Mart’ta Golan Tepelerinde İsrail’in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump şehrinin temeli atıldı

Trump şehrinin temeli atıldı

Trump şehrinin temeli atıldı

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