"Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor"

Amerikan Washington Post gazetesi Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yüzsüzlükle gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili hesap verme zorunluluğundan kurtulmak için yalan yollara başvurduğunu ve Trump yönetiminin buna yardım ettiğini yazdı.

Washington Post gazetesi, "Trump, Muhammed Bin Selman'ın yalanlarını savunuyor. Kongre gerçekler üzerinde ısrarcı olmalı" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Yazıda, perşembe günü Riyad'da bir savcının Veliaht Prensi bütün suçlardan muaf tutan ve var olan gerçeklerle çelişen bir açıklamada bulunduğu belirtilerek, bu davanın "kökenine inme" sözü veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu üstünü örtme durumunu reddetmek yerine bunu kabullendiği ifade edildi.

"ABD Hazine Bakanlığı, Kaşıkçı cinayetine ismi karışmış 17 Suudi şüpheliye yaptırım uyguladı, fakat Muhammed Bin Selman'ı ve üst düzey istihbarat yetkililerini bundan muaf tuttu." ifadesine yer verilen yazıda, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaşmasına rağmen, Trump'ın Suudi lideri desteklediğine dikkat çekildi.