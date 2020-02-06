Trump Senato'da Aklandı

Senatörlere tek tek sormak suretiyle yapılan sesli oylamada sadece Cumhuriyetçi Partili Mitt Romney hariç tüm senatörler partileri çizgisinde oy kullandı. Mitt Romney, Trump hakkındaki ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasında Başkan'ın suçlu bulunması yönünde tercih ortaya koydu. Romney bu tercihiyle ABD tarihinde bir azil yargılamasında kendi partisinden olan bir başkanın görevden alınması yönünde oy kullanan ilk senatör oldu.

İki haftadır süren duruşma oturumlarının ardından yapılan nihai oylamada Trump hakkındaki iki suçlamadan da aklandı.

Senato'daki yargılamada Trump'ın görevden alınması kararının alınması için üçte ikilik çoğunluğa, yani 100 senatörün 67'sinin oyuna ihtiyaç vardı. Senato'da Cumhuriyetçiler'in 53 koltukla çoğunluğa sahip olması ve Romney dışında Başkan Trump'ın azledilmesine destek beyan eden başka Cumhuriyetçi senatörün de çıkmaması nedeniyle Trump'ın aklanması beklenen sonuçtu.

Azil soruşturması Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik Amerikan yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla başlatılmıştı. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Trump hakkındaki iki suçlamayı 18 Aralık’ta kabul etmişti. Trump bugüne kadar Senato’da azil yargılamasına tabi olan sadece üçüncü ABD başkanı oldu.

Senato’daki Cumhuriyetçiler, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton gibi bazı kritik isimlerin yargılama sırasında tanık olarak ifadeye çağrılmasını geçen hafta reddederek Trump’ın aklanacağının sinyalini vermişti.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler son günlerde yaptıkları açıklamalarda, Trump’ın davranışını eleştirse de bunun görevden alınmayı gerektirecek bir kabahat olmadı yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

