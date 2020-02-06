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Trump Senato'da Aklandı

06.02.2020 00:59 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump azil talebiyle yargılandığı Senato’da hakkındaki ''görevi kötüye kullanma'' ve 'Kongre'nin çalışmasını engelleme'' suçlamalarının her ikisinden de aklandı. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanarak parti çizgisinin dışına çıkan tek isim oldu

Trump Senato'da Aklandı

Başkan Donald Trump azil talebiyle yargılandığı Senato’da aklandı.

Trump, Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturması neticesinde hakkında yönelttiği ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''Kongre'nin çalışmasını engellemek'' şeklindeki iki azil gerekçesiyle Senato'da yargılanıyordu.

İki haftadır süren duruşma oturumlarının ardından yapılan nihai oylamada Trump hakkındaki iki suçlamadan da aklandı.

Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın yönettiği oylamada Başkan Trump, azil gerekçelerinden birincisi olan ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasından 48'e karşı 52, ''Kongre'nin çalışmasını engelleme' suçlamasından da 47'ye karşı 53 oyla aklandı.

Senatörlere tek tek sormak suretiyle yapılan sesli oylamada sadece Cumhuriyetçi Partili Mitt Romney hariç tüm senatörler partileri çizgisinde oy kullandı. Mitt Romney, Trump hakkındaki ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasında Başkan'ın suçlu bulunması yönünde tercih ortaya koydu. Romney bu tercihiyle ABD tarihinde bir azil yargılamasında kendi partisinden olan bir başkanın görevden alınması yönünde oy kullanan ilk senatör oldu.

Senato'daki yargılamada Trump'ın görevden alınması kararının alınması için üçte ikilik çoğunluğa, yani 100 senatörün 67'sinin oyuna ihtiyaç vardı. Senato'da Cumhuriyetçiler'in 53 koltukla çoğunluğa sahip olması ve Romney dışında Başkan Trump'ın azledilmesine destek beyan eden başka Cumhuriyetçi senatörün de çıkmaması nedeniyle Trump'ın aklanması beklenen sonuçtu.

Azil soruşturması Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik Amerikan yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla başlatılmıştı. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Trump hakkındaki iki suçlamayı 18 Aralık’ta kabul etmişti. Trump bugüne kadar Senato’da azil yargılamasına tabi olan sadece üçüncü ABD başkanı oldu.

Senato’daki Cumhuriyetçiler, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton gibi bazı kritik isimlerin yargılama sırasında tanık olarak ifadeye çağrılmasını geçen hafta reddederek Trump’ın aklanacağının sinyalini vermişti.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler son günlerde yaptıkları açıklamalarda, Trump’ın davranışını eleştirse de bunun görevden alınmayı gerektirecek bir kabahat olmadı yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

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