Trump Senato’daki Yargılamada Suçlu Bulunabilir mi?

Eski Başkan Donald Trump’la ilgili ikinci azil kararı artık Senato’nun gündeminde.
Ülke tarihinde dördüncü kez bu görüntüler yaşandı geçen hafta.
Senato’da Trump’ın yargılanmasında savcı görevini yürütecek olan ve “azil yöneticileri” olarak nitelenen Temsilciler Meclisi’nin 9 Demokrat üyesi azil kararını Senato’ya götürdü.
Azil yöneticilerine liderlik edecek Jamie Raskin Senato’da yaptığı konuşmada,“13 Ocak 2021 tarihli Temsilciler Meclisi kararında Donald Trump hakkında, büyük suç işlediği için Senato’ya sunulmak üzere azil kararı alındı” dedi.
Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak’taki Kongre baskınıyla ilgili olarak isyana teşvikle suçlanan Trump’ın Senato’da ikinci kez yargılanması 9 Şubat’ta başlıyor.
Bu yılki yargılama geçen yılkinden farklı olacak.
Bu sefer yargılamanın koşullarını Senato’da kontrolu elinde bulunduran Demokratlar belirleyecek.
Bu yıl ayrıca Senato’daki yargılamaya Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts değil, Senato’daki en yaşlı Demokrat Patrick Leahy başkanlık yapacak.
Peki Senato’daki yargılamada Trump’ın suçlu bulunma olasılığı var mı? Geçen yılki yargılamada sadece bir Cumhuriyetçi senatör Trump’ın suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı. Bu sefer durumun farklı olduğu, Cumhuriyetçi birçok senatörün Trump’ı suçlu bulabileceği Amerikan medyasına yansımıştı. Ancak hafta içinde Senato’da yapılan bir oylama bu yönde düşünenlere ağır bir darbe oldu.
Senato’da görevde olmayan eski bir başkanın yargılanmasının anayasa aykırı olduğu yönündeki tasarı Cumhuriyetçilerin isteğiyle oylamaya sunuldu.
Cumhuriyetçi senatörlerin önemli bir bölümü bazı hukukçulara atıfta bulunarak bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etti.
Yapılan oylamayla Cumhuriyetçi senatör Rand Paul’un gündeme getirdiği tasarı 55-45 oyla reddedildi.
Oylamada sadece 5 Cumhuriyetçi senatör Demokratlara destek verdi.
Tasarı reddedildi ama aslında Rand Paul’un oylama sonrası dediği gibi yargılama Senato’ya ölü geldi gibi.
Demokratlar özellikle Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın azil kararına destek verdiğinin basına yansımasının ardından umutlanmış, Trump’ın Senato’daki yargılamasında suçlu bulunması için gerekli 67 sayısına ulaşılabileceğini düşünmüşlerdi.
Ancak McConnell’ın da Paul’e destek verenler arasında yer alması bu yöndeki umutlara darbe vurdu.
Ama yine de umut var mı? Cumhuriyetçi Ohio Senatörü Rob Portman, Senato’da görevden ayrılmış başkanın yargılanmasının anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullansa da konuların birbirine karıştırılmaması gerektiği düşüncesinde. Portman, yargılama sırasında önüne gelecek delillere göre oyunu kullanacağını belirtiyor. Ancak yine de önüne gelecek delillere göre oyunu kullanacağını belirten Cumhuriyetçi senatör sayısı 17 rakamından oldukça uzak.
Bu arada başkent Washington 6 Ocak’taki Kongre baskını şokunu hala atlatabilmiş değil. Senato’daki yargılama nedeniyle tehditlere karşı ülkenin başkentinde 7 bin ulusal muhafız görev yapmaya devam edecek.
Trump bazılarına göre Amerikan tarihine, söylemleri, politikaları, skandallarıyla en tartışmalı başkan olarak geçmiş durumda. Hakkında alınan iki azil kararı da Amerikan başkanları arasında kendisini tek yapıyor. Ama iş Senato’daki yargılamaya gelince görünen o ki, geçen yıl olduğu gibi bu sefer de kendisinden önce yargılanan başkanların kaderini paylaşacak gibi.