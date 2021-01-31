HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Senato’daki Yargılamada Suçlu Bulunabilir mi?

Trump Senato’daki Yargılamada Suçlu Bulunabilir mi?

31.01.2021 20:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump Senato’daki Yargılamada Suçlu Bulunabilir mi?

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanması 9 Şubat’ta başlıyor. Trump’ın suçlu bulunması içini 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor. Son gelişmelerle bunun oldukça zor olduğu yorumları yapılıyor

Eski Başkan Donald Trump’la ilgili ikinci azil kararı artık Senato’nun gündeminde.

Ülke tarihinde dördüncü kez bu görüntüler yaşandı geçen hafta.

Senato’da Trump’ın yargılanmasında savcı görevini yürütecek olan ve “azil yöneticileri” olarak nitelenen Temsilciler Meclisi’nin 9 Demokrat üyesi azil kararını Senato’ya götürdü.

Azil yöneticilerine liderlik edecek Jamie Raskin Senato’da yaptığı konuşmada,“13 Ocak 2021 tarihli Temsilciler Meclisi kararında Donald Trump hakkında, büyük suç işlediği için Senato’ya sunulmak üzere azil kararı alındı” dedi.

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak’taki Kongre baskınıyla ilgili olarak isyana teşvikle suçlanan Trump’ın Senato’da ikinci kez yargılanması 9 Şubat’ta başlıyor.

Bu yılki yargılama geçen yılkinden farklı olacak.

Bu sefer yargılamanın koşullarını Senato’da kontrolu elinde bulunduran Demokratlar belirleyecek.

Bu yıl ayrıca Senato’daki yargılamaya Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts değil, Senato’daki en yaşlı Demokrat Patrick Leahy başkanlık yapacak.

Peki Senato’daki yargılamada Trump’ın suçlu bulunma olasılığı var mı? Geçen yılki yargılamada sadece bir Cumhuriyetçi senatör Trump’ın suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı. Bu sefer durumun farklı olduğu, Cumhuriyetçi birçok senatörün Trump’ı suçlu bulabileceği Amerikan medyasına yansımıştı. Ancak hafta içinde Senato’da yapılan bir oylama bu yönde düşünenlere ağır bir darbe oldu.

Senato’da görevde olmayan eski bir başkanın yargılanmasının anayasa aykırı olduğu yönündeki tasarı Cumhuriyetçilerin isteğiyle oylamaya sunuldu.

Cumhuriyetçi senatörlerin önemli bir bölümü bazı hukukçulara atıfta bulunarak bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etti.

Yapılan oylamayla Cumhuriyetçi senatör Rand Paul’un gündeme getirdiği tasarı 55-45 oyla reddedildi.

Oylamada sadece 5 Cumhuriyetçi senatör Demokratlara destek verdi.

Tasarı reddedildi ama aslında Rand Paul’un oylama sonrası dediği gibi yargılama Senato’ya ölü geldi gibi.

Demokratlar özellikle Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın azil kararına destek verdiğinin basına yansımasının ardından umutlanmış, Trump’ın Senato’daki yargılamasında suçlu bulunması için gerekli 67 sayısına ulaşılabileceğini düşünmüşlerdi.

Ancak McConnell’ın da Paul’e destek verenler arasında yer alması bu yöndeki umutlara darbe vurdu.

Ama yine de umut var mı? Cumhuriyetçi Ohio Senatörü Rob Portman, Senato’da görevden ayrılmış başkanın yargılanmasının anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullansa da konuların birbirine karıştırılmaması gerektiği düşüncesinde. Portman, yargılama sırasında önüne gelecek delillere göre oyunu kullanacağını belirtiyor. Ancak yine de önüne gelecek delillere göre oyunu kullanacağını belirten Cumhuriyetçi senatör sayısı 17 rakamından oldukça uzak.

Bu arada başkent Washington 6 Ocak’taki Kongre baskını şokunu hala atlatabilmiş değil. Senato’daki yargılama nedeniyle tehditlere karşı ülkenin başkentinde 7 bin ulusal muhafız görev yapmaya devam edecek.

Trump bazılarına göre Amerikan tarihine, söylemleri, politikaları, skandallarıyla en tartışmalı başkan olarak geçmiş durumda. Hakkında alınan iki azil kararı da Amerikan başkanları arasında kendisini tek yapıyor. Ama iş Senato’daki yargılamaya gelince görünen o ki, geçen yıl olduğu gibi bu sefer de kendisinden önce yargılanan başkanların kaderini paylaşacak gibi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto ettiRusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti
Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?

En Çok Okunan Haberler

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Yok böyle bir acı!

Yok böyle bir acı!

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Son dakika! Somali'nin başketinde büyük patlama

Ülkenin başkentinde büyük patlama

Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

Viral olmuştu! Sanders’ın eldivenlerine talep patladı

Suriye'de iki patlama: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'de patlama: Korkunç görüntüler geliyor

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.