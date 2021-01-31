Trump Senato’daki Yargılamada Suçlu Bulunabilir mi?

Bu yıl ayrıca Senato’daki yargılamaya Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts değil, Senato’daki en yaşlı Demokrat Patrick Leahy başkanlık yapacak.

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak’taki Kongre baskınıyla ilgili olarak isyana teşvikle suçlanan Trump’ın Senato’da ikinci kez yargılanması 9 Şubat’ta başlıyor.

Azil yöneticilerine liderlik edecek Jamie Raskin Senato’da yaptığı konuşmada,“13 Ocak 2021 tarihli Temsilciler Meclisi kararında Donald Trump hakkında, büyük suç işlediği için Senato’ya sunulmak üzere azil kararı alındı” dedi.

Senato’da Trump’ın yargılanmasında savcı görevini yürütecek olan ve “azil yöneticileri” olarak nitelenen Temsilciler Meclisi’nin 9 Demokrat üyesi azil kararını Senato’ya götürdü.

Ülke tarihinde dördüncü kez bu görüntüler yaşandı geçen hafta.

Peki Senato’daki yargılamada Trump’ın suçlu bulunma olasılığı var mı? Geçen yılki yargılamada sadece bir Cumhuriyetçi senatör Trump’ın suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı. Bu sefer durumun farklı olduğu, Cumhuriyetçi birçok senatörün Trump’ı suçlu bulabileceği Amerikan medyasına yansımıştı. Ancak hafta içinde Senato’da yapılan bir oylama bu yönde düşünenlere ağır bir darbe oldu.

Senato’da görevde olmayan eski bir başkanın yargılanmasının anayasa aykırı olduğu yönündeki tasarı Cumhuriyetçilerin isteğiyle oylamaya sunuldu.

Cumhuriyetçi senatörlerin önemli bir bölümü bazı hukukçulara atıfta bulunarak bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etti.

Yapılan oylamayla Cumhuriyetçi senatör Rand Paul’un gündeme getirdiği tasarı 55-45 oyla reddedildi.

Oylamada sadece 5 Cumhuriyetçi senatör Demokratlara destek verdi.

Tasarı reddedildi ama aslında Rand Paul’un oylama sonrası dediği gibi yargılama Senato’ya ölü geldi gibi.

Demokratlar özellikle Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın azil kararına destek verdiğinin basına yansımasının ardından umutlanmış, Trump’ın Senato’daki yargılamasında suçlu bulunması için gerekli 67 sayısına ulaşılabileceğini düşünmüşlerdi.