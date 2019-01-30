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Trump senatörlerle anlaşamadı, meclis yine açılmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 20:33 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da Meksika sınırı krizini görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da Meksika sınırı krizini görüşmek üzere bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde hükümetin kapatılmasını sona erdirecek bir anlaşmanın sağlanamadığı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçileri ve Demokratları Beyaz Saray’da ağırladı. Her iki tarafın da liderlerinin katıldığı toplantıda, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için sağlanacak fon ve sebep olduğu sorunlar sebebiyle geçici olarak kapatılan meclis problemi ele alındı. Taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamaması üzerine 12 gün önce kısmen kapatılan hükümetin açılması için de bir sonuca varılamadı. Demokratların hükümeti açma teklifini reddeden Trump, konuyla ilgili sorulan sorulara, “Bunu yapsaydım aptalca görünecekti” şeklinde yanıt verdi. Beyaz Saray Azınlık Lideri Kevin McCarthy tarafından yapılan açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerin Cuma günü devam edeceği bildirildi.
Beyaz Saray’da yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayan Başkan Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ”Cumhuriyetçi ve Demokrat Liderler ile Sınır Güvenliği konulu önemli bir toplantı yaptık. Her iki taraf da, bu ulusu ve halkını koruyan bir fon tasarrufu geçirmek için birlikte çalışmalıdır. Bu, hükümetin ilk ve en önemli görevidir. Ne yazık ki duvar olmadan gerçek sınır güvenliği olamaz. Sınırlar, Amerika’yı güvende tutuyor. Hadi halledelim” açıklamasını yaptı.
Toplantının ardından açıklama yapan Cumhuriyetçi Senato Lideri Mitch McConnell ise “Bugün bir ilerleme kaydedildiğini sanmıyorum ancak konunun tüm yönlerini ele aldık ve bu durumun sivil bir tartışma olduğunu dile getirdik. İlerleyen günlerde veya haftalarda bir şekilde anlaşmaya varacağımızı umuyoruz” sözleri ile toplantıyı değerlendirdi.

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