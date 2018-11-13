Trump sert çıktı: ABD imdada yetişmeden önce...

Trump son zamanlarda gerilim yaşadığı Macron'un Avrupa Ordusu önerisinde bulunmasının ardından milliyetçiliği eleştiren konuşma yapmasını hazmedemediğini belli etti.

Yine Twitter'dan atışa geçen Trump "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" diyerek ekledi:

"Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı."

Yine Avrupa'nın bir numaralı önceliğinin NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine gelen Trump "İstersen NATO için öde ya ödeme" restini çekti.

"Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin %26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse %10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar"

"Fransa'yı yeniden harika yap"

" Ayrıca Fransa'daki ilk anmaya görüş seviyesinin sıfır olması sebebiyle helikopter havalanamadı. Arabayla gitmeyi önerdim. Gizli Servis hayır, havaalanından çok uzak ve Paris'te geniş çaplı kapanma yaşanabilir dedi. Bir sonraki günkü konuşmada Amerikan Mezarlığı'nda yağmur yağıyordu. Yalan Haber yapanlar çok az yağdığını söyledi"