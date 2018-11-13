Trump sert çıktı: ABD imdada yetişmeden önce...

Trump son zamanlarda gerilim yaşadığı Macron'un Avrupa Ordusu önerisinde bulunmasının ardından milliyetçiliği eleştiren konuşma yapmasını hazmedemediğini belli etti.
Yine Twitter'dan atışa geçen Trump "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" diyerek ekledi:
"Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı."
Yine Avrupa'nın bir numaralı önceliğinin NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine gelen Trump "İstersen NATO için öde ya ödeme" restini çekti.
"Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin %26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse %10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar"
"Fransa'yı yeniden harika yap"
" Ayrıca Fransa'daki ilk anmaya görüş seviyesinin sıfır olması sebebiyle helikopter havalanamadı. Arabayla gitmeyi önerdim. Gizli Servis hayır, havaalanından çok uzak ve Paris'te geniş çaplı kapanma yaşanabilir dedi. Bir sonraki günkü konuşmada Amerikan Mezarlığı'nda yağmur yağıyordu. Yalan Haber yapanlar çok az yağdığını söyledi"
FRANSA'DAN TRUMP'IN TWEETLERİNE İLK YANIT
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara yorum yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Macron'un Avrupa Ordusu ve savunma konularındaki görüşünün oldukça açık olduğunu belirtti.
NE OLMUŞTU?
Trump, haftasonunda Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü etkinliklerine katılmaya giderken de Avrupa Ordusu önerisini 'bombalamıştı':
"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir."
"Bana milliyetçi deyin" gibi bir talebi de bulunan Trump, Paris'te Macron'un milliyetçiliği 'vatanseverliğe ihanet' diye nitelediği konuşmasını da hoş karşılamadı.
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