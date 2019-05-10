HABER

Trump, Shanahan’ı Savunma Bakanlığına aday gösterecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, James Mattis’in yerini alacak yeni Savunma Bakanı adayının Patrick M.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, James Mattis’in yerini alacak yeni Savunma Bakanı adayının Patrick M. Shanahan olacağını bildirdi.
ABD’nin yeni Savunma Bakanı adayı belli oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ülkesine yaptığı olağanüstü servis ve öncülük etmedeki başarısını göz önüne alarak Başkan Donald Trump, Patrick M. Shanahan’ı Savunma Bakanlığına aday göstermeyi planlıyor” dedi.
Açıklamadan kısa bir süre sonra Shanahan, Pentagon’a başkanlık etmekten onur duyacağını belirten bir açıklama yaptı. Daha önce Boeing firmasında yöneticilik yapmış olan Shanahan, “Eğer senato tarafından onaylanırsam Ulusal Güvenlik Stratejimizin uygulanmasında atılgan tutumu sürdüreceğim” dedi. Shanahan, ayrıca askeri güçlerin modernizasyonu konusunda kararlı olduğunu belirterek “Askerler, havacılar ve denizciler ordumuzu ölümcül ve ülkemizi güvenli tutmak için her şeye sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.
Açıklamadan sonra Shanahan’ı ilk tebrik edenler arasında Başkan Yardımcısı Mike Pence de bulunuyor. Pence, “Savunma Bakanı Vekili olarak harika iş çıkarttı. Şimdi Savunma Bakanı olarak kendisi ile çalışmayı bekliyorum" dedi.
Shanahan, Savunma Bakanlığı görevini Trump ile görüş ayrılıkları bulunan Mattis’in ayrılmasından bu yana geçtiğimiz Aralık ayından beri vekâleten sürdürüyor. Shanahan’ın adaylığı önündeki en büyük engel olan daha önce çalıştığı Boeing yararına faaliyette bulunma suçlaması, Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi tarafından gerçekleştirilen soruşturma sonrası geçtiğimiz ay ortadan kalkmıştı.
Trump’ın Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın ve Trump’ın dış politikalarının destekçisi olduğu bilinen Shanahan’ın 2020 yılında 718 milyar dolar bütçeye sahip olan ve ABD’deki en büyük bürokratik yapı olan Savunma Bakanlığını yürütme konusunda özellikle dış politikadaki tecrübesizliği nedeniyle soru işaretleri bulunsa da adaylığının senatoda onaylanacağı öngörülüyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu
Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacakMeral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.