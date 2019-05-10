Trump, Shanahan’ı Savunma Bakanlığına aday gösterecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, James Mattis’in yerini alacak yeni Savunma Bakanı adayının Patrick M. Shanahan olacağını bildirdi.

ABD’nin yeni Savunma Bakanı adayı belli oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ülkesine yaptığı olağanüstü servis ve öncülük etmedeki başarısını göz önüne alarak Başkan Donald Trump, Patrick M. Shanahan’ı Savunma Bakanlığına aday göstermeyi planlıyor” dedi.

Açıklamadan kısa bir süre sonra Shanahan, Pentagon’a başkanlık etmekten onur duyacağını belirten bir açıklama yaptı. Daha önce Boeing firmasında yöneticilik yapmış olan Shanahan, “Eğer senato tarafından onaylanırsam Ulusal Güvenlik Stratejimizin uygulanmasında atılgan tutumu sürdüreceğim” dedi. Shanahan, ayrıca askeri güçlerin modernizasyonu konusunda kararlı olduğunu belirterek “Askerler, havacılar ve denizciler ordumuzu ölümcül ve ülkemizi güvenli tutmak için her şeye sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

Açıklamadan sonra Shanahan’ı ilk tebrik edenler arasında Başkan Yardımcısı Mike Pence de bulunuyor. Pence, “Savunma Bakanı Vekili olarak harika iş çıkarttı. Şimdi Savunma Bakanı olarak kendisi ile çalışmayı bekliyorum" dedi.

Shanahan, Savunma Bakanlığı görevini Trump ile görüş ayrılıkları bulunan Mattis’in ayrılmasından bu yana geçtiğimiz Aralık ayından beri vekâleten sürdürüyor. Shanahan’ın adaylığı önündeki en büyük engel olan daha önce çalıştığı Boeing yararına faaliyette bulunma suçlaması, Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi tarafından gerçekleştirilen soruşturma sonrası geçtiğimiz ay ortadan kalkmıştı.

Trump’ın Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın ve Trump’ın dış politikalarının destekçisi olduğu bilinen Shanahan’ın 2020 yılında 718 milyar dolar bütçeye sahip olan ve ABD’deki en büyük bürokratik yapı olan Savunma Bakanlığını yürütme konusunda özellikle dış politikadaki tecrübesizliği nedeniyle soru işaretleri bulunsa da adaylığının senatoda onaylanacağı öngörülüyor.

